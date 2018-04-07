Безвиз не дает права на работу за границей, но около 70% желающих удается остаться работать в ЕС, несмотря на то, что украинцам платят меньше, чем европейцам, заявил народный депутат, руководитель партии «За життя» Вадим Рабинович.

Украинцы выезжают работать за границу и не возвращаются, потому что власть не создает для этого условий, заявил в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина» народный депутат, руководитель партии «За життя» Вадим Рабинович. Такая ситуация выгодна ЕС, следовательно безвизовый режим для Украины будет продолжать действовать, считает он, информирует svodka.net.

«Они не остановят безвиз по одной простой причине. Потому что самое лучшее, что могло быть для Европы, – это безвиз. Например, в Чехии зарплата в три раза меньше, чем в Германии. И чехи ищут где работу? В Германии. При этом Чехия увеличила в восемь раз квоту для украинцев. Потому что самое ценное сегодня в мире – это трудоспособные люди! Самое ценное в мире, за что борются, – это население, которое будет строить свое государство. А мы их выпихнули за границу! И хотя безвиз не дает права на работу за границей, около 70% устраиваются, несмотря на то, что платят нашим людям намного меньше… Это хорошо, что люди ездят за рубеж, но сделайте так, чтобы они хотели вернуться в свою страну и работать в ней, а не вынуждайте их уезжать», – призвал Рабинович.

Он считает, что всегда руководствоваться рекомендациями Евросоюза неправильно, так как каждая страна действует в своих интересах.

«Если мы все время будем бояться европейцев, давайте тогда страну сдадим. Давайте уничтожим собственный народ, если это понравится европейцам. Давайте прекратим предоставлять медицинские услуги народу, чтобы не расстраивать Европу. О чем мы говорим? Какая мне должна быть разница, что скажет другая страна, если убивают мой народ? Какая мне разница, что будет говорить какой-то европейский или проевропейский политик, если на наших глазах страну убивают? Скажите мне: почему я должен верить им? Они говорят, что если мы лес не разрешим вырубать, тоже не будут нам ничего давать – откажутся и не будет интеграции. Ну так что теперь? Давайте вырубим Карпаты? Это неправильно!» – уверен политик.

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