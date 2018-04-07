По данным группы "Информационное сопротивление", в ряды наемников на Донбассе вербуют свободно владеющих украинским языком людей, чтобы через западные СМИ подтверждать "факт гражданской войны в Украине", сообщил депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Тымчук: Российский Генштаб хочет подтвердить "факт гражданской войны в Украине" Фото: nfront.org.ua "По информации "Информационного сопротивления", российские частные военные компании (ЧВК), действующие на Донбассе, получили задание от Генштаба вооруженных сил РФ активизировать диверсионные операции на подконтрольных Украине территориях вдоль линии разграничения, а также обеспечить увеличение количества местных жителей (обладателей гражданства Украины) в своих рядах", – написал он.По данным нардепа, наемники работают над привлечением в незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" людей, которые свободно владеют украинским языком, чтобы в дальнейшем через западные СМИ продвигать тезисы "о наличии украинцев по обе стороны конфликта"."По планам российского Генштаба, это должно подтверждать "факт гражданской войны в Украине", – пояснил Тымчук. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1514621541999829 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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