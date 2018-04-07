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Тымчук: Российские ЧВК получили задание от Генштаба РФ активизировать диверсионные операции в Украине
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07.04.2018 11:15
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По данным группы "Информационное сопротивление", в ряды наемников
на Донбассе вербуют свободно владеющих украинским языком людей,
чтобы через западные СМИ подтверждать "факт гражданской войны в
Украине", сообщил депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
Тымчук: Российский Генштаб хочет подтвердить "факт гражданской
войны в Украине" Фото: nfront.org.ua "По информации
"Информационного сопротивления", российские частные военные
компании (ЧВК), действующие на Донбассе, получили задание от
Генштаба вооруженных сил РФ активизировать диверсионные операции на
подконтрольных Украине территориях вдоль линии разграничения, а
также обеспечить увеличение количества местных жителей (обладателей
гражданства Украины) в своих рядах", – написал он.По данным
нардепа, наемники работают над привлечением в незаконные
вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" людей, которые свободно
владеют украинским языком, чтобы в дальнейшем через западные СМИ
продвигать тезисы "о наличии украинцев по обе стороны
конфликта"."По планам российского Генштаба, это должно подтверждать
"факт гражданской войны в Украине", – пояснил Тымчук.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1514621541999829
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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