В сирийской Восточной Гуте в пятницу, 6 апреля, в результате авиаударов погибли 40 человек. Среди них много детей. Об этом сообщают наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает со ссылкой на DW. По данным наблюдателей, российские и сирийские самолеты нанесли по меньшей мере двенадцать авиаударов. Речь идет о первых авиаудары за последние десять дней в Восточной Гуте. В этом регионе бои стихли после того, как повстанцы и правительство пришли к соглашению по эвакуации сил бойцов оппозиции. Государственная информагентство Sana обвинила исламистская группировка "Джейш аль-Ислам" в применении гранат в пригородах Дамаска. Сейчас город Дума остается последним бастионом повстанцев в регионе, и они не хотят покидать этот город. В частности из них есть возможность обстреливать столицу. Как сообщал 1 апреля сирийские повстанцы и российские военные согласовали план эвакуации Думы. Amid massive destruction, @SyriaCivilDefe teams work to evacuate the injured civilians after the renewed bombardment on their residential neighbourhoods of #Douma City #EasternGhouta . So far more than 30 civilians have been killed in the barbaric attack. Rescue efforts continue. pic.twitter.com/tCmptDlJI1 - The White Helmets (@SyriaCivilDef) 6 апреля 2018



