|Наблюдатели: в Восточной Гуте в результате авиаударов погибли 40 человек
|07.04.2018 11:16
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В сирийской Восточной Гуте в пятницу, 6 апреля, в результате авиаударов погибли 40 человек. Среди них много детей. Об этом сообщают наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает со ссылкой на DW.
По данным наблюдателей, российские и сирийские самолеты нанесли по меньшей мере двенадцать авиаударов.
Речь идет о первых авиаудары за последние десять дней в Восточной Гуте. В этом регионе бои стихли после того, как повстанцы и правительство пришли к соглашению по эвакуации сил бойцов оппозиции. Государственная информагентство Sana обвинила исламистская группировка "Джейш аль-Ислам" в применении гранат в пригородах Дамаска.
Сейчас город Дума остается последним бастионом повстанцев в регионе, и они не хотят покидать этот город. В частности из них есть возможность обстреливать столицу.
Как сообщал 1 апреля сирийские повстанцы и российские военные согласовали план эвакуации Думы.