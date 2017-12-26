После решения Гватемалы Израиль надеется, что другие страны также перенесут свои посольства в Иерусалим. Государство контактировало с "как минимум десятью странами" о начале процедуры. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовелы, передает

"Другие страны признают Иерусалим и объявят о переводе своих посольств. Вторая страна сделала это, и я повторяю: будут другие, это только начало и это важно", - заявил ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение Гватемалы о переводе посольства в Иерусалим.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовелы заявила, что Израиль контактировал относительно процедуры "по меньшей мере с десятью странами, в частности с европейскими", не уточняя, с какими именно.

Напомним, 24 декабря Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил намерение перенести посольство Гватемалы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщал 6 декабря Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, которое ранее был расположено в Тель-Авиве.

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