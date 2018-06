Делегация УПЦ МП, приехавшая к вселенскому патриарху, вела себя не смиренно, нарушала этикет и правила собственной церкви

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4212; coreola.articleid = 252588; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4212] = 4212; coreola.statstart(); document.oncopy = function () { var bodyElement = document.body; var selection = getSelection(); var href = document.location.href; var copyright = " Больше читайте тут: " + href + " "; var text = selection + copyright; var divElement = document.createElement('div'); divElement.style.position = 'absolute'; divElement.style.left = '-99999px'; divElement.innerHTML = text; bodyElement.appendChild(divElement); selection.selectAllChildren(divElement); setTimeout(function() { bodyElement.removeChild(divElement); }, 0); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Олег Сенцов чемпионат мира по футболу 2018 антикоррупционный суд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/dmitriy-gorevoy.html", "name": "Дмитрий Горевой" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Дмитрий Горевой

Делегация УПЦ МП, приехавшая к вселенскому патриарху, вела себя не смиренно, нарушала этикет и правила собственной церкви { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/dmitriy-gorevoy/delegaciya-upc-mp-priehavshaya-k-vselenskomu-patriarhu-vela-sebya-ne-smirenno-narushala-etiket-i-pravila-sobstvennoy-cerkvi-252588.html" }, "headline": "Делегация УПЦ МП, приехавшая к вселенскому патриарху, вела себя не смиренно, нарушала этикет и правила собственной церкви", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2525/88_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-06-25T12:36:17+02:00", "dateModified": "2018-06-25T12:56:49+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Религиовед Дмитрий Горевой считает "странной" ситуацию, когда к вселенскому патриарху Варфоломею приезжают епископы УПЦ МП и просят его не признавать автокефалию православной церкви в Украине." , "keywords": "Украина, РПЦ, УПЦ МП, Вадим Новинский, Варфоломей, автокефалия" } Дмитрий Горевой Религиовед. все материалы автора → Делегация УПЦ МП, приехавшая к вселенскому патриарху, вела себя не смиренно, нарушала этикет и правила собственной церкви Делегация УПЦ МП. Фото: risu.org.ua Как видно на официальном фото, митрополиты Илларион и Агафангел в руках держат архиерейские посохи. А у главы одесской епархии на груди еще и две панагии. Это, конечно, детали епископского облачения, однако эти детали о многом говорят. Дело в том, что все эти мелочи детально регламентированы церковными правилами.Так, например, согласно "Положению Русской православной церкви о наградах" в пункте 2.7.2 отмечается, что использовать посох в присутствии святейшего патриарха имеет право исключительно епархиальный архиерей, с визитом к которому прибыл патриарх. В других случаях в присутствии святейшего патриарха архиереи не используют посох. Примечательно, что в Положении не указывается, что это должен быть исключительно патриарх Московский, а следовательно, правило распространяется на всех патриархов. Более того, с точки зрения такта и этики использование посоха младшим по сану на территории епархии старшего по сану является показателем неуважения и несоблюдения иерархической субординации.Подобная ситуация со второй панагией у митрополита Агафангела. Согласно тому же Положению, пункту 2.2.5, право ношения второй панагии митрополитам дается в пределах своего канонического удела. То есть архиерей, который награжден правом ношения второй панагии, надевает ее исключительно в пределах своей епархии. Вообще право ношения второй панагии является прерогативой исключительно предстоятелей церквей и в отдельных случаях за определенные заслуги дается митрополитам. Использование второй панагии за пределами своей епархии в присутствии старшего по чину, да еще и на подвластной ему территории, мягко говоря, является моветоном.Ну, и чтобы ни у кого не было сомнений, что митрополиты УПЦ (МП) нарушили правила собственной же церкви, отмечу, что "Положение Русской православной церкви о наградах" принято прошлым архиерейским собором РПЦ, который состоялся с 29 ноября по 2 декабря 2017 года. И для предотвращения манипуляций на тему того, что это касается епископата РПЦ, а не УПЦ (МП), отмечу, что в соответствии с Уставом РПЦ (глава Х, пункт 10) "решение поместного и архиерейского собора являются обязательными для Украинской православной церкви".Поистине странная ситуация происходит. Приезжают к вселенскому патриарху епископы, просят не признавать автокефалию православной церкви в Украине. Приезжают с просьбой, но ведут себя не смиренно, как подобает истинным служителям Христа, а как настоящие господа, нарушая этикет и правила собственной церкви. Однако при этом рассказывают о канонах и призывают его святейшество их не нарушать (хотя тот и не собирался). Все это напоминает известное высказывание Дона Корлеоне из кинофильма "Крестный отец": ты просишь меня, но ты делаешь это без уважения. Источник: risu.org.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки церкви что упц собственной это Теги: дмитрий горевой