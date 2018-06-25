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патриарху, вела себя не смиренно, нарушала этикет и правила
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считает "странной" ситуацию, когда к вселенскому патриарху
Варфоломею приезжают епископы УПЦ МП и просят его не признавать
автокефалию православной церкви в Украине." , "keywords": "Украина,
РПЦ, УПЦ МП, Вадим Новинский, Варфоломей, автокефалия" } Дмитрий
Горевой
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- Дмитрий Горевой
- Делегация УПЦ МП, приехавшая к вселенскому патриарху, вела себя
не смиренно, нарушала этикет и правила собственной церкви
Религиовед.
все материалы автора →
Делегация УПЦ МП, приехавшая к вселенскому патриарху, вела себя
не смиренно, нарушала этикет и правила собственной церкви
Делегация УПЦ МП. Фото: risu.org.ua
Как видно на официальном фото, митрополиты Илларион и Агафангел в
руках держат архиерейские посохи. А у главы одесской епархии на
груди еще и две панагии. Это, конечно, детали епископского
облачения, однако эти детали о многом говорят. Дело в том, что все
эти мелочи детально регламентированы церковными правилами.Так,
например, согласно "Положению Русской православной церкви о
наградах" в пункте 2.7.2 отмечается, что использовать посох в
присутствии святейшего патриарха имеет право исключительно
епархиальный архиерей, с визитом к которому прибыл патриарх. В
других случаях в присутствии святейшего патриарха архиереи не
используют посох. Примечательно, что в Положении не указывается,
что это должен быть исключительно патриарх Московский, а
следовательно, правило распространяется на всех патриархов. Более
того, с точки зрения такта и этики использование посоха младшим по
сану на территории епархии старшего по сану является показателем
неуважения и несоблюдения иерархической субординации.Подобная
ситуация со второй панагией у митрополита Агафангела. Согласно тому
же Положению, пункту 2.2.5, право ношения второй панагии
митрополитам дается в пределах своего канонического удела. То есть
архиерей, который награжден правом ношения второй панагии, надевает
ее исключительно в пределах своей епархии. Вообще право ношения
второй панагии является прерогативой исключительно предстоятелей
церквей и в отдельных случаях за определенные заслуги дается
митрополитам. Использование второй панагии за пределами своей
епархии в присутствии старшего по чину, да еще и на подвластной ему
территории, мягко говоря, является моветоном.Ну, и чтобы ни у кого
не было сомнений, что митрополиты УПЦ (МП) нарушили правила
собственной же церкви, отмечу, что "Положение Русской православной
церкви о наградах" принято прошлым архиерейским собором РПЦ,
который состоялся с 29 ноября по 2 декабря 2017 года. И для
предотвращения манипуляций на тему того, что это касается
епископата РПЦ, а не УПЦ (МП), отмечу, что в соответствии с Уставом
РПЦ (глава Х, пункт 10) "решение поместного и архиерейского собора
являются обязательными для Украинской православной церкви".Поистине
странная ситуация происходит. Приезжают к вселенскому патриарху
епископы, просят не признавать автокефалию православной церкви в
Украине. Приезжают с просьбой, но ведут себя не смиренно, как
подобает истинным служителям Христа, а как настоящие господа,
нарушая этикет и правила собственной церкви. Однако при этом
рассказывают о канонах и призывают его святейшество их не нарушать
(хотя тот и не собирался). Все это напоминает известное
высказывание Дона Корлеоне из кинофильма "Крестный отец": ты
просишь меня, но ты делаешь это без уважения.
Источник: risu.org.ua
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