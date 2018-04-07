|Благовещение: что обязательно нужно сделать женщинам 7 апреля
|07.04.2018 11:20
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Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых светлых и радостных православных праздников - в 2018 году мы будем праздновать 7 апреля.
А еще в это праздник девушки женщины молятся о счастливой судьбе и мире в семье, передает со ссылкой на .
Благовещение всегда было женским праздником-берегом: в этот день девушки и женщины молились Пресвятой Богородице, испрашивая счастливой судьбы, удачного замужества и заступничества.
Благовещение - что можно и чего нельзя делать
В Благовещение, как и в любой другой большой церковный праздник, не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу.
В Благовещение нежелательно уезжать из дому (лучше отсрочить поездку), нельзя работать на земле или подрезать деревья. Считается, что именно в этот день Господь благословляет все растущее, и растения идут в рост и начинают зеленеть.
Благовещение не следует одалживать что-либо или давать в долг. В старину даже соседям в этот день не одалживали огня или соли – считалось, что это принесет неудачу в делах и смятение в семье.
Много запретов связано именно с женскими обычаями. В этот праздник, по народным обычаям, "птица гнезда не вьет, девка косу не плетет". Это не говорит о том, что праздник нужно встречать непричесанной – просто не следует стричь и красить волосы или тратить время на здание сложной прически.
Нельзя шить, вязать, готовить до вечера, так что лучше приготовить еду накануне.
Нельзя надевать новое: испачкается или порвется.
Благовещение - обряды на здоровье и счастье
По народным обычаям, в этот веселый день ликует все живое. В селах выносят ульи на улицу, а дети выпускают на волю птиц.
На Благовещение пост не так строг: верующим разрешено послабление – можно есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и выпить немного вина.
В этот день Бог благословляет все живое на Земле, и даже целебная сила лекарственных растений удваивается. Поэтому собирать травы стоит именно на Благовещение - они обязательно помогут в борьбе с недугами.
В Благовещение женщины исполняют такой ритуал на счастье в доме: нужно в течение дня 40 раз назвать мужа "милым" - и весь следующий год в семье будет мир и счастье.