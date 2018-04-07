Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых светлых и радостных православных праздников - в 2018 году мы будем праздновать 7 апреля.

А еще в это праздник девушки женщины молятся о счастливой судьбе и мире в семье, передает со ссылкой на .

Благовещение всегда было женским праздником-берегом: в этот день девушки и женщины молились Пресвятой Богородице, испрашивая счастливой судьбы, удачного замужества и заступничества.

Благовещение - что можно и чего нельзя делать

В Благовещение, как и в любой другой большой церковный праздник, не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу.

В Благовещение нежелательно уезжать из дому (лучше отсрочить поездку), нельзя работать на земле или подрезать деревья. Считается, что именно в этот день Господь благословляет все растущее, и растения идут в рост и начинают зеленеть.

Благовещение не следует одалживать что-либо или давать в долг. В старину даже соседям в этот день не одалживали огня или соли – считалось, что это принесет неудачу в делах и смятение в семье.

Много запретов связано именно с женскими обычаями. В этот праздник, по народным обычаям, "птица гнезда не вьет, девка косу не плетет". Это не говорит о том, что праздник нужно встречать непричесанной – просто не следует стричь и красить волосы или тратить время на здание сложной прически.

Нельзя шить, вязать, готовить до вечера, так что лучше приготовить еду накануне.

Нельзя надевать новое: испачкается или порвется.

Благовещение - обряды на здоровье и счастье

По народным обычаям, в этот веселый день ликует все живое. В селах выносят ульи на улицу, а дети выпускают на волю птиц.

На Благовещение пост не так строг: верующим разрешено послабление – можно есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и выпить немного вина.

В этот день Бог благословляет все живое на Земле, и даже целебная сила лекарственных растений удваивается. Поэтому собирать травы стоит именно на Благовещение - они обязательно помогут в борьбе с недугами.

В Благовещение женщины исполняют такой ритуал на счастье в доме: нужно в течение дня 40 раз назвать мужа "милым" - и весь следующий год в семье будет мир и счастье.

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