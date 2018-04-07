|Единственный в империи
|07.04.2018 11:20
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Храм апостола Матфия и блаженная Ксения, покровительница града Петрова
Матвей Славко
А.Простев. Раннее утро на Большой Матфиевской
Мы включаемся в горнее через личные обстоятельства, и потому начну рассказ со своих резонов. До недавнего времени мне, увы, не было известно о единственном в Российской империи храме, названном в честь апостола Матфия, моего небесного покровителя. Зато присутствие блаженной Ксении Петербургской в моей жизни сказалось очень явственно. Теперь два высоких имени в моём сознании сомкнулись...
А.Простев. Матфиевский Сад
Исходным импульсом к написанию этой статьи послужил такой факт: в день памяти блж. Ксении мне прислали в соцсети черно-белую картинку нашего современника, художника Александра Простева, непостижимым образом связывающую и град Петров эпохи блаженной Ксении Петровой, и безбожные годы, разрушившие Матфиевский собор, и даже блокадный Ленинград, и извечную питерскую дождливую погоду… И всё это, словно духовной скрепой, замыкается фигуркой ангела, вечно стоящего на месте освященного алтаря — храма, уже не существующего на земле, но навсегда прописанного на Небесах.
Эта картинка, «там, где стоял храм апостола Матфия», по личному признанию художника, особенно ему дорога. Он замечает в частном письме: «Такой белоснежный остров посередине города: всё вокруг тает, вытоптано, а этот островок — нетронутый, белоснежный. Так и родился этот сюжет. Можно сказать, что работа с натуры».
Матфиевская церковь в 1914г.
Как сегодня изобразить часто видоизменявшуюся Матфиевскую церковь? А. Простев отвечает на наш прямой вопрос так: «У меня изображена именно та церковь, которая была при жизни св. Ксении. Именно она изображена на т.н. «Махаевском плане» 1753 года. Впоследствии рядом с ней появилась новая Покровская церковь. Затем обе церкви были снесены и построен новый каменный храм, который впоследствии взорвали при Советской власти».
Иконостас Матфиевской церкви
Уверяют, что любимыми святыми блаженной были её небесная покровительница прп. Ксения Миласская и апостол Матфий, в чьём храме, по утверждениям жизнеописателей, блаженная Ксения Петербургская исповедовалась, причащалась, венчалась и — была отпета. Этот апостол, уроженец Вифлеема, был призван из 70-ти по жребию в 12 — вместо отпавшего Иуды. Около 63 года н.э. святой апостол Матфий за проповеди о Христе был осужден синедрионом на смерть, и побит камнями. Когда священный был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову как противнику кесаря. (По другим источникам, ап. Матфий был распят на кресте. Некоторые авторы указывают, что священный скончался в Колхиде).
Храм, в котором блаженная Ксения была прихожанкой (современный адрес того места, где стоял храм ап. Матфия, — Петроградская сторона, ул. Большая Пушкарская, д. 35, Матфиевский сад) и где молились супруги Петровы — Александр Федорович и Ксения Григорьевна — был ветхим и деревянным. Зимой в нём не топили, и выстоять долгую службу бывало иногда просто мучительно. Однако супруги Петровы в церковь ходили часто.
Историк Владимир Синкевич, автор книги «Новейшие исследования о житии св. блаж. Ксении Петербургской, прихожанки храма св. ап. Матфия» (2009), считает, что жена Ксения Блаженная родилась в 1732 г., в год земного погребения Петра I, умершего в 1725 г.
А деревянный храм «о трёх шпицах», во имя святых апостолов Петра и Павла, поставленный в Петропавловской крепости на Заячьем острове в 1703 г., по некоторым сведениям, по чертежам Петра I, был в 1719-м перенесен на Петербургскую сторону, где квартировал Белозерский пехотный полк, а 31 января 1720 г. переосвящен во имя святого апостола Матфия — в честь взятия русскими войсками Нарвы 9/22 августа 1704 г. (в день памяти апостола); в этот день Пётр Великий молился в этом храме о победоносном окончании войны со Швецией.
Виктория была дарована императору Петру через четыре года после поражения под Нарвой. В день празднования Преображения Господня, по записям самого Петра, в момент Литургии, русскому воинству была послана Божественная помощь: сам собой осел бастион «Виктория» Нарвской крепости, «тогда Бог этот благой случай дал, что августа в 6-ой день этот бастион Гонор так для причины худого основания с исходи рва розселся и так обвалился, что без употребления подкопщиков тем брешь в таком добром состоянии обретался». Окончательная победа свершилась через три дня, в день памяти ап. Матфия.
Вокруг церкви, перенесённой на Петроградскую сторону, где были расквартированы полки и «где и место имеется свободное и сухое», образовалось воинское кладбище, там хоронили увечных и умерших от ран бойцов. Имеются сведения о том, что в 1738 — 1768 гг. кладбище было довольно обширным.
На месте Матфиевского храма сегодня
Солдаты тех сражений спят и сейчас на месте Матфиевского (в просторечии — Матвеевского, официально — Калининского) садика, расположенного напротив нынешних домов 27 и 29, на углу Кронверкской и Большой Пушкарской улиц и ограниченного с двух других сторон улицей Ленина и Матвеевским переулком. Приблизительно в центре сада находится низкий холм — тут и стоял храм в честь ап. Матфия.
А.Простев. Блаженная Ксения и церковь Апостола Матфия
Эти места мы видим на картинах Александра Простева в цикле 2000-х годов «Житие священный блаженной Ксении Петербургской». Две работы так и называются: «Раннее утро на Большой Матфиевской» (улица, которая вела к храму апостола Матфия) и «Блаженная Ксения и церковь апостола Матфия».
А.Простев. Андреевский двор к ночи. Ксения подающая милостыню нищему мальчику
Следует всмотреться в данном контексте также в полотна этого житийного цикла «Андреевский двор к ночи. Ксения, подающая милостыню нищему мальчику», «Одна на целом свете», «Рассвет. Предчувствие иного бытия» и другие.
А.Простев. Одна на целом свете
Архитектор Д. Трезини в начале 1730-х годов подвел под храм каменный фундамент. При Анне Иоанновне церковь стала полковой — для размещённых по соседству Копорского и Санкт-Петербургского полков. Усилиями причта и прихожан в 1751 г. для церкви был отлит колокол в 114 пудов, который считался одним из самых больших в столице.
А.Простев. Петербургская Сторона. Вид на церковь Апостола Матфия 17 век
Поскольку Матфиевская церковь была холодной, ещё при Елизавете Петровне рядом выстроили деревянную тёплую — во имя Покрова Пресвятой Богородицы, восстановленную после пожара и освященную в 1754 г. Надпись на кресте под престолом гласила: «освятися жертвенникъ Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа, во имя Пресвятыя Богородицы честна Ея покрова, при державе благочестивейшiя и самодержавнейшiя, великiя Государыни Императрицы Елисаветы Петровны и при наследнике ея внуке Петра, и великомъ князе Петре Феодоровиче, при супруге его благоверной государыне Екатерине Алексiевне и при благоверномъ государе и великомъ князе Павле Петровиче. По благословлению святейшаго правительствующаго всероссiйскаго синода и преосвященнаго Сильвестра архiепископа С.-Петербургскаго и Шлиссельбургскаго и архимандрита Святотроицкаго и Александро-Невскаго. Въ лето отъ Рождества Христова 1754 индикта».
Простояв около полувека, Покровская церковь обветшала и была разобрана, а на её месте в конце 1790-х началось строительство двухпридельного пятикупольного каменного храма с деревянной колокольней и деревянным куполом — под руководством архитектора Л.И. Миллера, ученика знаменитого В.И. Баженова.
1 октября 1800 г., в престольный праздник, состоялось освящение нового храма Покрова Пресвятой Богородицы с двухярусным иконостасом и приделом преподобного Сергия Радонежского.
В июне 1806 г. по высочайшему повелению государя Александра I (по предложению Л. Руска) разобрали и Матфиевскую церковь из-за ее крайней ветхости, а вместо неё в расширенной Покровской церкви освятили одноимённый придел, куда из старого храма были перенесены священный престол и иконостас (в сокращенных размерах). Тогда же в память первоначальной церкви новую Покровскую переименовали в Матфиевскую.
В течение XIX в. церковь не раз перестраивалась и расширялась. При этом в ней постоянно хранился иконостас первой деревянной Петропавловской церкви.
Историкам и краеведам, к счастью, есть чем поделиться с нами. Рассказывают, что первый большой ремонт в храме в честь ап. Матфия был проведен в 1842 г. В Покровском приделе был установлен новый иконостас работы охтинского мастера К.В. Лемоха. По случаю возобновления Матфиевской церкви после ремонта, указом Святейшего Синода от 8 декабря 1842 г. было предписано беречь старинный петровский иконостас, «чтобы как ныне, так и на будущее время этот иконостас, как устроенный в 1703 году императором Петром I, сохранен был в настоящем его виде, без всяких перемен, так точно, как сохранялся поныне», хотя к тому времени иконостас был уже в неполном виде из-за недостаточности места в приделе ап. Матфия.
Искусствоведы отмечают, что Петровский иконостас был деревянным, выкрашенным тёмно-голубой краской, с витыми позолоченными колоннами и верхом из сквозной резьбы. Образа иконостаса были написаны на атласе и холсте. В Царских вратах — Божья Матерь и ангел Гавриил. По правую сторону от Царских врат — Преображение Господне и св. ап. Матфий, по левую — Божья Матерь; на дверях в алтарь — св. Аарон. В южной стороне алтаря находились образа св. апостолов Петра и Павла, св. блгв. князя Александра Невского и Алексия Человека Божьего.
Таким образом, иконостас Матфиевского придела представлял собой исторический памятник, напоминающий сразу о многих событиях русской истории: об основании города Петром I, о перенесении мощей св. Александра Невского в Санкт-Петербург, на места, прославленные его победой над шведами, о взятии Нарвы в день ап. Матфия и даже о царевиче Алексее Петровиче.
Два образа храма приписывались известным мастерам живописи: «Св. Андрей Первозванный» — А.П. Лосенко, «Св. Василий Великий» — В.Л. Боровиковскому. В отдельном застекленном киоте хранились несколько серебряных крестов XVIII в. с мощами. Напрестольное Евангелие XVIII в. было украшено серебряным окладом в стиле барокко. Обоими приделами была занята западная половина храма; мимо них проход в главный храм. Тут обращала на себя внимание Старорусская икона Божией Матери громадных размеров, покрывавшая собой стену Матфиевского придела.
Здание, с барочными фасадами, было строгих пропорций. Компактная группа тесно сдвинутых куполов делала храм внешне похожим на Смольный собор, но меньшего масштаба.
Церковь Апостола Матфия. Чертеж арх. В.И.Карпова 1889г.
Второй ремонт был связан с некоторым изменением интерьера: в 1862–1863 гг. по проекту А.И. Егорова был устроен новый купол, переделаны алтарь и пилоны. Лепные украшения исполнил И. Балин, иконостас — Н.А. Леонтьев, новые образа написал К.В. Лемох. В 1884 г. храм был несколько расширен, а в 1889–1890 гг. архитектор Г.И. Карпов пристроил к нему два придела и заменил деревянную колокольню двухъярусной каменной, лёгкой и изящной, а также удлинил трапезную, которая стала вмещать 1000 человек.
В 1899 г. прихожане поставили в алтаре витраж с изображением Воскресения Христова, а в 1910-м интерьеры украсились резными киотами с иконами Е. Т. Иванова.
К началу XX в. это была единая церковь, Матфиевская, с приделами Покровским и Сергиевским.
Отмечают, что на колокольне храма было четыре больших и шесть малых колоколов. В ограде храма располагались три часовни. Одна из них была построена в XVIII в., часто ремонтировалась и обновлялась — в 1879 г. была перестроена по проекту архитектора Г.А. Соловьёва. Ещё две часовни были сооружены в 1814–1817 гг. по проекту В.П. Стасова.
Известно также, что церкви св. ап. Матфия принадлежали две приписных: св. Алексия Человека Божьего, при отделении Дома милосердия для взрослых, на Бармалеевой улице, и церковь Нерукотворного образа при приюте отрока Василия на Гатчинской. Кроме того, была и часовня на Сытном рынке. (К слову, у того же А. Простева есть и картина «Ксеничка на Сытном рынке»). К часовне в праздник иконы Божией Матери Тихвинской совершался крестный ход.
Нельзя не привести и свидетельства обширной благотворительной, просветительской работы матфиевского прихода, не сказать о его делах милосердия, учитывая также, что они осенены именами блж. Ксении и ап. Матфия, стоящих тут рука об руку.
В 1763 г. при церкви была открыта женская богадельня, в которую помещали вдов отставных солдат, живших в приходе, а через год — гарнизонная школа. В 1768 г. в Матфиевском приходе было устроено оспопрививательное заведение — «оспенный дом». С 1783 г. он перешел в ведение Приказа общественного призрения.
Позже в этом доме размещалось Матфиевское приходское училище, затем на его месте — Александровский сиротский дом для воспитания бедных сирот разного звания. В начале ХХ века в этом же доме разместился переведённый из Царского Села Александровский лицей.
С 1910 г. при храме действовало Братство ревнителей православия во имя Распятого Христа, а с 1914 г. — миссионерское братство Воскресения Христова.
Настоятель храма протоиерей Николай Сперанский (старший брат епископа Иоанникия) осенью 1918 г. пал жертвой «красного террора». Его преемник, протоиерей Иоанн Альбинский, присоединился к обновленческому расколу и в июне 1922 г. стал вторым архиереем обновленческого поставления и первым, поставленным без пострига в монашество.
С 1923 г. храм получил статус собора. Но, несмотря на историко-художественную ценность, 25 июля 1932 г. по решению Ленинградского облисполкома был закрыт, и в том же году весь церковный комплекс — взорван. Обломки были сгруппированы и засыпаны, в результате чего образовался нынешний и ныне холм.
На сайте Матфиевского храма находим теплое и причастное, с непостижимо характерным для петербурженки письмом, воспоминание одной из прихожанок, Елены Панцеревой: «Матвеевский садик присутствовал в моей жизни с детства. Сначала по его дорожкам я возвращалась в бабушкину подвальную комнату из школы. Потом, в юности, выскакивала из троллейбуса на остановке возле садика и опять, то мчалась, то мечтательно прогуливалась вдоль странной горки, которая заросла травой, но на самое ее плоское навершие вели каменные ступеньки. Иногда я по ним поднималась. Вокруг текла обыденная парковая жизнь: бегали дети, катались на велосипедах, носились собаки, чинно прогуливались мамочки с колясками, благообразные старушки сидели на скамеечках и поглядывали на своих внуков.
А на верху этого странного холма всегда было тихо. Если зимой еще с его боков дети съезжали на санках, то летом это был почти всегда островок спокойствия. Здесь, наверху, было просто хорошо стоять и думать.
Однажды мы шли через сад с моим однокурсником, ныне известным профессором-филологом, и он, стряхивая капли дождя с зонтика, рассказал мне, что это не просто горка, не игра природы в холмы и овраги, а останки православного храма, и его бабушка — свидетельница того, как его взрывали. Они жили в доме Бенуа, напротив. И как страшно зазвенели стекла в квартире, как глухо и тяжко ударился колокол о землю, как застонало небо».
«Вокруг церкви располагались казармы Копорского полка, — также напоминает в своем очерке Е. Панцерева. — И улицы носили даже не названия, а номера. Лахтинская улица была линией с номером 11. И там нарезали землю для домов офицеров. Именно на этой улице-линии, в доме то ли 11, то ли 12 или 15, проживала свою земную жизнь счастливая в замужестве Ксения Петрова. Оттуда она и ушла в мужнем офицерском полковничьем мундире в свою новую жизнь блаженной во Славу Божью. Она отдала свою душу за душу неожиданно умершего мужа, она вымаливала его спасение. И теперь вся ее жизнь проходила в треугольнике: Сытный рынок, Покровская (Матфиевская) церковь — день, заболоченные поля за нынешним Чкаловским проспектом — ночь, ночной долгий разговор с Богом. Очень личностный. Покровский храм — родной ее приход, тут она молилась. Сначала ее гнали оттуда, потому как дико выглядела женщина в офицерском мундире на паперти.
На Сытном рынке Ксения побиралась, но никогда не брала иную денежку, кроме как копеечку с Георгием Победоносцем. Да и копеечки эти тут же отдавала. Иногда брала одежду, когда ветхая мужняя форма совсем уж развалилась, но всегда в красных и зеленых тонах — цвет мундира Алексея Федоровича.
В последний путь нищенку Ксению Петербургскую провожала чуть ли не вся Петербургская сторона. От церкви апостола Матфия до Смоленского кладбища».
В своем очерке «Малоизвестные факты из жизни Ксении Петербургской» Наталья Матвеева обращает внимание на часто задаваемый вопрос: почему святая блаженная Ксения была отпета в церкви святого апостола Матфия, а похоронена именно на Смоленском кладбище? И приводит объяснение: в начале ХIХ в. ближайшими кладбищами к Матфиевскому храму были только два кладбища — Серафимовское и Смоленское. Матфиевское к тому времени уже было закрыто. Но, скорее только, захоронение на ближайшем, Смоленском кладбище связано с помощью священный Ксении в строительстве Смоленской церкви, о чем сохранено предание. По предварительным документам и законам того времени, Андрей Федорович, муж блаженной, упокоен на Матфиевском кладбище в 1758 г. недалеко от алтаря бывшего Покровского предела храма св. ап. Матфия. Вся церковная жизнь блаженной после кончины жена прошла в приходе Матфиевского храма. Об обстоятельствах смерти самой священный блаженной Ксении Петербуржской существует только одно свидетельство — Анны Анановой. Иеромонах Венедикт (Кантерс) в актовой речи, посвященной канонизации Ксении Петербуржской в 1988 г., приводит текст этого свидетельства. По словам Анны, Ксения, чувствуя свою близкую кончину, прощалась со всеми знакомыми, говоря: «Я уезжаю в далекое путешествие». Вскоре ее нашли сидящей под деревом на Смоленском кладбище».
Отпевали блж. Ксению в Матфиевском храме, как полагают, около 1803 г.
«Она единственная святая, которая не просто отреклась от себя, но и действительно отказалась от своего имени (а значит, и Царствия Небесного) ради памяти своего мужа, — подчеркивает Н. Матвеева. — На данный момент известно порядка пятидесяти петербургских святых, но именно Ксения Блаженная считается христианской покровительницей нашего города. Нам удалось установить точные питерские адреса родственников и подруг, тех, которые связаны с жизнью блаженной».
Летом 2001 г. археологической экспедицией Северо-Западного НИИ наследия ИИМК РАН проводилось историко-археологическое изучение Матфиевской церкви, по результатам которого «территория местоположения исторических храмов принята на учёт КГИОП Санкт-Петербурга в качестве охраняемых памятников истории и культуры».
Название храма также послужило источником названий ряда близлежащих улиц, названия некоторых из них теперь другие: Матвеевский переулок — название сохранилось. Матвеевская улица (до 1923; с 1923 по 1956 год — улица Якова Калинина) — часть улицы Ленина южнее Большого проспекта П. С., Передняя Матвеевская улица (в XVIII веке) — Бармалеева улица), Матвеевский проспект (до 1820-х гг.) — современные Кронверкская улица и улица Подковырова, до середины XIX века составлявшие единое целое, Покровская улица (до 1923) — улица Подковырова (до середины XIX века — вместе с Кронверкской улицей; до 1820-х гг. название существовало параллельно с названием Матвеевский проспект).
С июля 2001 г. по средам в 19.00 в Матвеевском садике инициативная группа православных верующих проводит молебны с чтением акафиста, а по праздникам — крестные ходы. Образовался приход с настоятелем иереем Николаем Николаевым — в храме на ул. Лахтинской, 12, при Институте им. Турнера.
25 мая 2007 г. около фундамента разрушенного храма был поставлен закладной крест.
9 сентября 2014 г. состоялось освящение закладного креста на месте, где будет установлен памятник блж. Ксении Петербургской. Владыка Маркелл, епископ Царскосельский, по освящении сказал о священный покровительнице города: «Пришло время увековечить ее в бронзе. Чтобы люди могли прийти не только на Смоленское кладбище, к часовне, к месту ее упокоения, но и сюда, в Матвеевский садик, к памятнику, к месту, где была расположена Матфиевская церковь, в которой она венчалась, в которой отпевали ее мужа, в которой она молилась всю свою земную жизнь и в которой ее и отпели через 45 лет земного подвига любви и веры».
Ксения Григорьевна была по мужу Петрова. Но и по внезапной кончине супруга-полковника она осталась Петровой в том смысле, что стала принадлежать всему «граду Петрову»; оттого-то ее и почитают как покровительницу Петербурга, и она единственная святая, именуемая «Петербургской».
Не забывайте: каждую неделю, по средам, в 19 часов у холма в Матфиевском саду!.. До встречи!
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