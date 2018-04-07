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В Госпогранслужбе сообщили, что боевики берут деньги с граждан за ускоренное пересечение линии разграничения
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07.04.2018 11:23
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Граждане, пересекающие линию разграничения в зоне АТО, сообщают,
что боевики налаживают на КПВВ собственный бизнес, требуя плату за
ускорение движения. | В ГПСУ рассказали, что на КПВВ
"Новотроицкое" граждане прибывают крупными партиями раз в
полчаса–час Фото: dpsu.gov.ua "В последнее время наблюдается
неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно
"Новотроицкое". Граждане, как на личном автотранспорте, так и в
автобусах, прибывают крупными партиями раз в полчаса–час. Как
отмечают сами путешественники, такую ситуацию создают представители
НВФ (незаконных вооруженных формирований. – "),
налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют
плату", – рассказали в Госпогранслужбе.В ведомстве отметили, что
перед пасхальными праздниками, когда пассажиропоток становится
более интенсивным, "увеличилась и жажда боевиков к
наживе"."Граждане отмечают, что если бы очередей не было, то никто
бы за пропуск не платил, а так – приходится", – говорится в
сообщении.Отмечается, что украинские пограничники часто
сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с
временно оккупированной территории прибывало значительное
количество граждан."Военнослужащие Госпогранслужбы готовы к
подобным провокациям НВФ и в случае необходимости сразу
увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели
возможность быстрее пересечь линию разграничения и ни в коем случае
не остались в серой зоне после закрытия контрольных пунктов
въезда-выезда", – заявили в ведомстве.Госпогранслужба опубликовала
посты в соцсетях, где люди жалуются на вымогательство со стороны
боевиков.фотогалерея (1 из 2)
Скриншот: dpsu.gov.ua Скриншот: dpsu.gov.ua Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.В настоящее время в Луганской
области действуют два пункта пропуска – "Станица
Луганская" и "Золотое". В Донецкой области их
четыре – "Гнутово", "Новотроицкое", "Майорское" и
"Марьинка".
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