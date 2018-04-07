Граждане, пересекающие линию разграничения в зоне АТО, сообщают, что боевики налаживают на КПВВ собственный бизнес, требуя плату за ускорение движения. | В ГПСУ рассказали, что на КПВВ "Новотроицкое" граждане прибывают крупными партиями раз в полчаса–час Фото: dpsu.gov.ua "В последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно "Новотроицкое". Граждане, как на личном автотранспорте, так и в автобусах, прибывают крупными партиями раз в полчаса–час. Как отмечают сами путешественники, такую ситуацию создают представители НВФ (незаконных вооруженных формирований. – "), налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату", – рассказали в Госпогранслужбе.В ведомстве отметили, что перед пасхальными праздниками, когда пассажиропоток становится более интенсивным, "увеличилась и жажда боевиков к наживе"."Граждане отмечают, что если бы очередей не было, то никто бы за пропуск не платил, а так – приходится", – говорится в сообщении.Отмечается, что украинские пограничники часто сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с временно оккупированной территории прибывало значительное количество граждан."Военнослужащие Госпогранслужбы готовы к подобным провокациям НВФ и в случае необходимости сразу увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели возможность быстрее пересечь линию разграничения и ни в коем случае не остались в серой зоне после закрытия контрольных пунктов въезда-выезда", – заявили в ведомстве.Госпогранслужба опубликовала посты в соцсетях, где люди жалуются на вымогательство со стороны боевиков.фотогалерея (1 из 2) развернуть на весь экран Скриншот: dpsu.gov.ua Скриншот: dpsu.gov.ua Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В настоящее время в Луганской области действуют два пункта пропуска – "Станица Луганская" и "Золотое". В Донецкой области их четыре – "Гнутово", "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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