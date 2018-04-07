США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников. Под санкции попали бизнесмены и чиновники из «кремлевского списка»: Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие. Также пакет санкций затронул и компании РФ (13, 8 из которых, по некоторым данным, принадлежат Дерипаске). Минфин США сообщает, что имущество лиц, которые попали под санкции, будет арестовано. Вашингтон рассматривает возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список.

Как и предполагалось изначально, маховик нейтрализации России как мирового пугала раскручивается всё сильнее. Теперь санкции — это не просто просевшая репутация, осложнённые сделки, сокращение клиентуры и проседание индексов. Это арест имущества, притом очень немалого.

Ведь все понимают, что в России хорошо красть, а вот сохранять краденое и тем более конвертировать его в некие блага там просто нет условий. Это как в Союзе: накрасть при известной ловкости можно было хотя тонну золота, хотя миллион рублей, но тратить просто не на что — авто по спискам и очереди, казино — подпольные и с кураторством КГБ, бордели — тоже, в бриллиантах пойти некуда, дизайнерскую одежду купить негде, выгулять — тоже, недвижимость купить юридически невозможно, мысль о покупке яхты или самолёта — немедленное уничтожение КГБ… Действительно, хотя стены туалета оклеивай купюрами.

Ну и все фигуранты рассчитывали в конце концов свалить из негостеприимного Нечерноземья куда-нибудь на Тихоокеанское побережье. Потому и скупали виллы, яхты, самолёты, детей устраивали в колледжи и университеты там же, семьи вывозили. Теперь же всё благоприобретённое фигурантами списка попадёт под арест. И в Великобритании тоже — вряд ли Соединённое Королевство значительно отстанет, премьер Мэй уже высказалась на эту тему.

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Столь же масштабные анклавы краденых российских денег есть ещё в Черногории (но там политическая обстановка благополучно меняется, влияние россиян и российского капитала падает, хотя и медленно) и Австрии. Франция и Германия также проросли российскими щупальцами коррупции и политического давления. Однако это не намного облегчит ситуацию для Путина и олигархов.

Ну и приятная мелочь в конце: президент Порошенко распорядился разработать предложения по синхронизации украинского и американского санкционного режима в отношении РФ. Безусловно, это мелочь в экономическом плане по сравнению с последствиями действий США. Но Украина как приличная страна просто обязана была сделать этот жест (а жест-то не самый приличный по сути — так что вышел неплохой оксюморон).

Впрочем, по части жестов нам до Трампа дальше, чем до Луны: он буквально накануне решения об аресте имущества «кремлёвских списочников» публично и резко заявил «Только полный глупец не будет рад наладить хорошие отношения с Россией». А уж как Россия радовалась вчера этому заявлению! А сегодня бац! — и арест. Старый тролль борозды не испортит.)))

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