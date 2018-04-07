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На период пасхальных праздников в зоне АТО упростили режим пересечения линии разграничения - штаб АТО
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07.04.2018 11:31
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Штаб антитеррористической операции сообщил, что во время пасхальных
праздников жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме
пересекать линию разграничения, чтобы посетить родных, проживающих
на не подконтрольной Украине территории. В зоне АТО упростят
пропускной режим на 72 часа Фото: ЕРА "На период пасхальных
праздников для жителей определенных населенных пунктов,
расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет
оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии
разграничения на 72 часа", – проинформировали в штабе
АТО.Жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать
линию разграничения, чтобы посетить родных и близких, проживающих
на не подконтрольной Украине территории."Этот шаг командование
антитеррористической операции сделало, идя навстречу людям,
учитывая их насущные потребности во время пасхальных праздников. В
дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в
установленном порядке, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Украины", – заявили в штабе АТО.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1913911528619644
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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