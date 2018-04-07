Штаб антитеррористической операции сообщил, что во время пасхальных праздников жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать линию разграничения, чтобы посетить родных, проживающих на не подконтрольной Украине территории. В зоне АТО упростят пропускной режим на 72 часа Фото: ЕРА "На период пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа", – проинформировали в штабе АТО.Жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать линию разграничения, чтобы посетить родных и близких, проживающих на не подконтрольной Украине территории."Этот шаг командование антитеррористической операции сделало, идя навстречу людям, учитывая их насущные потребности во время пасхальных праздников. В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", – заявили в штабе АТО. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1913911528619644 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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