Команда направлялась на матч

Автобус спортсменов столкнулся с грузовиком в 30 километрах от канадского города Тисдейл. Всего в автобусе на момент аварии находилось 28 человек, включая водителя и весь состав команды Humboldt Broncos, сообщает издание Dailyrecord.

Фото: Twitter/CompleteHkyNews

Большинство жертв - юноши в возрасте от 16 до 21 лет, которые направлялись на матч в Саскачеван.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распространил в своем Twitter слова сочувствия:

"Я не могу представить, что эти родители переживают, и мое сердце сейчас со всеми, кого поразила эта страшная трагедия в общине Гумбольдт и за ее пределами".