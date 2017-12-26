В России, на острове Сахалин, ураганный ветер сдул с балкона на четвертом этаже пенсионерку в городе Шахтерск, сообщает местное издание Углегорские новости.

Известно, что 70-летняя женщина вышла покурить на балкон и не выдержала сильного ветра. Пенсионерка упала в мягкий сугроб и следовательно осталась жива.

Скорая помощь не смогла проехать к дому женщины, ее доставили в местную больницу в ковше погрузчика. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, во Львове мужчина украл из рождественского вертепа, размещенного на площади Рынок, колыбель с Иисусом.

Одной из камер наблюдения удалось запечатлеть неизвестного мужчину в шортах, который, похитив колыбель, спрятался в подъезде жилого дома.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира