|В России пенсионерку сдуло ветром с балкона
|26.12.2017 11:56
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В России, на острове Сахалин, ураганный ветер сдул с балкона на четвертом этаже пенсионерку в городе Шахтерск, сообщает местное издание Углегорские новости.
Известно, что 70-летняя женщина вышла покурить на балкон и не выдержала сильного ветра. Пенсионерка упала в мягкий сугроб и следовательно осталась жива.
Скорая помощь не смогла проехать к дому женщины, ее доставили в местную больницу в ковше погрузчика. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, во Львове мужчина украл из рождественского вертепа, размещенного на площади Рынок, колыбель с Иисусом.
Одной из камер наблюдения удалось запечатлеть неизвестного мужчину в шортах, который, похитив колыбель, спрятался в подъезде жилого дома.
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