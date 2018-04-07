|Netflix пригрозил организаторам Каннского фестиваля из-за отказа показывать фильмы компании
|07.04.2018 11:37
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Американская компания Netflix пригрозила отозвать свои фильмы от участия в официальной программе организаторам Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Согласно информации источников издания, после заявления директора фестиваля Тьерри Фрема о том, что он не допустит фильмы Netflix к показу на большом экране, компания пригрозила не представлять свои ленты на фестивале. В перечень отозванных фильмов могут попасть "Норвегия" Пола Гринграсса, "Придержи тьму" Джереми Солнье и законченная версия "Другой стороны ветра" Орсона Уэллса.
Кроме того, отмечается, что окончательное решение касательно участия фильмов Netflix в кинофестивале станет известно 12 апреля. Тогда объявят его официальную программу.
Как сообщал svodka.net ранее, организаторы Каннского кинофестиваля решили запретить фильмам, созданным стриминговой платформой Netflix, принимать участие в конкурсной программе.
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