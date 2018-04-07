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Терминал B аэропорта Борисполь планируют снести
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07.04.2018 11:39
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На территории, где Рябикин: Скорее только, к 2030 году встанет
вопрос о его сносе Фото: Павло Рябікін / Facebook "Так сложилось,
что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая
священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас – как
чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально
использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития
аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй
очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее только, к
2030 году встанет вопрос о его сносе", – сказал Рябикин.Он
отметил, что Кабмин концепцию пока не утвердил.Рябикин добавил,
что на территории терминалов B и D планируют создать один
мега-терминал, где будут двухсторонняя галерея и две
взлетно-посадочные полосы. По словам Рябикина, терминал D со
временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также
сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные
перевозки.На сайте аэропорта сообщается, что он является самым
большим в Украине и обслуживает более 10 млн пассажиров в год. В
Борисполе есть пять терминалов – A, B, C, D и F.В аэропорту
планируют, что к 2045 году пассажиропоток увеличится до 50 млн
человек в год.
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