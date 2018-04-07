По последнему опросу КМИСа, Пасха является самым любимым и важным праздником у большинства украинцев. 82% ответили так. Весьма немало, доложу я вам) Хотя и совсем неудивительно, ведь это праздник уже не только духовный, но и общенародный, традиционный. Причём, праздник очень добрый, светлый и, пожалуй, самый жизнеутверждающий. Он учит верить в чудо, во всепрощение и во всеобъемлющую любовь. И многие его именно так и воспринимают. На словах. А что же на деле?

На деле у нас c завидным постоянством случаются пасхальные битвы. Люди из года в год на полном серьёзе выясняют, как же правильно называть сам праздник: Пасха, Паска или Великдень? И позволительно ли настоящему украинцу говорить на пасхальную выпечку «пасхальный кекс» или, упаси господи, «пасхальные куличи»? Этот год исключением, увы, не стал. По-прежнему выясняют. Причём, как правило, на повышенных тонах, неминуемо клеймя оппонента самыми витиеватыми конструкциями из мата и оскорблений.

Обвиняют в работе на врага, в намеренном насаждении «адиннародности» с россиянами, в отработке технологий Лубянки, в кремлёвско-консервности — словом, смело развешивают излюбленные радикальные ярлыки. Подоплёка ясна и очевидна: люди настолько глубоко нырнули в желание как можно дальше и сильнее отдалиться от северного соседа, что любой, даже косвенный намёк на что-то якобы инородное вызывает агрессивное отторжение. Хотя на самом деле это не так уж и удивительно. То есть понять можно. А вот принять — вряд ли. И вот почему.

Почти все мы, украинцы, живём в Украине. И нас только здесь более 45 миллионов. Очень немало. В список из почти двухсот стран мира мы входим в первые три десятка. Это как три Голландии, четыре с половиной Греции или пять Швейцарий. Оценили масштаб? Так вот. Все мы очень разные. Кто-то празднует Песах, кто-то католическую Пасху, а кто-то православную. Кто-то вообще ничего не празднует и просто наслаждается весенним выходным деньком. А кто-то после пятничного намаза просто чтит традиции страны, в которой живёт.

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Практически все мы называем пасхальную выпечку пасками. А кто-то называет её куличами или кексом. Кто-то — так вообще панеттоне или паскуалина. У большинства из нас родной язык — украинский. Это прекрасно. Но есть и те, у кого это русский. А ещё те, у кого он молдавский. Или венгерский. Или крымскотатарский. Или вообще суржик) Голубоглазые, зеленоглазые, кареглазые… Шатены, брюнеты, блондины, рыженькие… Метисы, мулаты, азиаты, европейды, негроидной расы, монголоидной.

Не едим свинину или говядину, а может едим их…. Пьём алкоголь или нет… Курим табак или марихуану, а может ничего не курим… Носим кепки, кипы, абаи… Ходим с чубами, пейсами, покрытой головой. Разные. Очень разные. И вот на этой самой разнице как раз и хотят сыграть наши враги. Стравив нас всех между собой. Вот она, самая опасная на сегодняшний день кремлёвская технология — по максимуму столкнуть всех нас лбами и накачать внутреннюю взаимную агрессию до состояния абсолютного неприятия ни малейшего мнимого недостатка друг друга. Зачем это им нужно, спросите вы? А ответ прост: на самом деле это просто их единственный шанс нас победить. Накалить внутренние распри до такой степени, чтобы на внешних врагов не осталось ни сил, ни времени, ни желания. Чтобы рвануло именно изнутри. Технология эта одна из самых подлых и мерзких, потому что бьёт по самым болезненным в военное время местам: патриотизму и стремлению к победе над врагом. Тут-то нас и ловят на живца, рассказывая, что «враг не в Кремле, а на Банковой», ну и что украинец с малейшим отклонением от «эталонности» — враг.

Нет, не враг. Нет и не может быть у нас сейчас внутри врагов, пока у ворот стоит враг внешний. И не стоит ему помогать, делая за него его работу и нападая на такого же, как ты сам, украинца, если он не является во всём примерным. Не подыгрывайте Москве, не сейте смуту между своими. Гражданская война — вот цель нашего врага. Давайте не будем идти у него на поводу. Хотя бы в эти светлые праздничные дни не будем искать то, что нас разъединяет. И сплотимся вокруг того, что всех нас объединяет. А это, как минимум, любовь к Украине. Разве это не достойный повод?

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