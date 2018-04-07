В грузах кукурузы для попкорна, импортируемых из США, обнаружили карантинное заболевание, которое отсутствует в Украине. Об этом сообщает со ссылкой на информацию Госпотребслужбы.

"3 апреля 2018 года при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в МРП "Каменский" Днепропетровской области в грузах кукурузы (для попкорна) общим весом 41,7312 тонн происхождением из США было обнаружено карантинное заболевание, которое отсутствует на территории Украины, – диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton) ", – говорится в сообщении.

Сейчас зараженный груз направили на переработку под контролем государственного фитосанитарного инспектора.

Кроме того, в США как страну-экспортера пришлют нотификацию о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, воспитанников Борзнянской специализированной школы-интерната в Черниговской области кормили продуктами неизвестного происхождения.

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