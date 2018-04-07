Сепаратисты создают затруднения для людей при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда в зоне АТО, чтобы брать с них деньги за ускоренное пересечение линии разграничения.

Сепаратисты требуют плату у граждан за ускоренное пересечение линии разграничения с территории, неподконтрольной Украине. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в субботу, 7 апреля, информирует svodka.net.

«В последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно «Новотроицкое «. Граждане прибывают крупными партиями раз в полчаса-час на личном автотранспорте и в автобусах. Сами путешественники отмечают, что такую ситуацию создают представители НЗФ: за ускорение движения они требуют плату», — говорится в сообщении.

Как заверяют пограничники, о такой же ситуации рассказывают люди граждане, вынужденные оставаться на временно оккупированной территории.

«Граждане описывают «таксы» боевиков за ускоренный проезд и условия, в которых приходится пересекать линию соприкосновения», — отмечают в ГПСУ.

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В частности, в сообщениях отмечается, что водители маршрутных автобусов, которые курсируют через КПВВ, «делятся с «пограничниками ДНР» — 1000 рублей с маршрутки и 50 — за каждого пассажира».

«Перед Пасхальными праздниками пассажиропоток становится более интенсивным. Украинские пограничники часто сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с временно оккупированной территории прибывало значительное количество граждан. В случае необходимости увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели возможность быстрее пересечь линию разграничения и не остались в «серой зоне» после закрытия КПВВ», — отметили в пограничной службе.

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