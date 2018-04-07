В Черкасской области егеря приняли решение об обустройстве необычных домиков для уток. Об этом сообщает 24 канал .

Домики должны оберегать птиц от хищных животных и помогать увеличивать их популяцию. Первый раз подобные гнезда построили три года назад для увеличения популяции уток. Егерь Александр Свирель уверен, что подобные комфортные пентхаусы может создать каждый. Он рассказал, что сначала утки пугались гнезд, идею которых переняли у американцев, и неохотно заселялись в них. Однако позже они все-таки облюбовали дом на воде.

Гнездо размещается на воде на железной свае, благодаря чему уткам не грозят нападения хищных животных, пожары в камышах и затопления кладок. В 2018 году на четырех квадратных километрах территории установят 100 таких домиков.

"Украинское национальное гнездо бывает разного типа, его строили еще наши деды, прадеды, Делаются эти гнезда в форме снопиков в форме шалаша, но главное, чтобы оно был туннельного типа. То есть, чтобы было два входа, чтобы утка могла через второй вход убежать", - пояснил директор охотничьего хозяйства Андрей Тычковой.

Также егеря считают, что в этом году утки поселятся в 90% гнезд, что означает увеличение популяции в несколько раз уже через пару лет.

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