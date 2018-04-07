Девять палестинцев были убиты израильской армией, семь из них погибли во время восстановления столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими силами вдоль границы между Израилем и Газой в пятницу. Об этом пишет издание Haaretz, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Газы, передает

Журналист Ясер Муртаджа, которого подстрелили во время демонстрации восточнее Газы, когда он был одет в жилет с надписью "пресса", скончался от полученных ран в субботу. Это произошло в пятницу во время второго массовых протестов, известных как "Марш возвращения", - серия демонстраций вдоль границы, приуроченных ко Дню Накбы.

День "Накба" отмечается палестинскими арабами 15 мая, на следующий день после дня основания государства Израиль. День "Накба" для палестинцев в первую очередь связан с "изгнанием и бегством" около 700 000 арабских беженцев, с проигранными арабско-израильские войнами и с потерей своей родины и имущества.

Как сообщал восемь палестинцев погибли и около 1100 пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.

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