|В Киеве ограбили казино (ВИДЕО)
|07.04.2018 11:55
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В Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах совершили погром игорного заведения на проспекте Василия Порика, 13Г.
Нападавшие, угрожая бейсбольными битами, унесли с собой сейф с деньгами, сообщается в Facebook «Киев оперативный», информирует svodka.net.
Преступники скрылись до приезда полиции. Интересно, что от написания заявления все собственники игральных заведений отказываются.
Полиция проводит розыск лиц, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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