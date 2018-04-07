В Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах совершили погром игорного заведения на проспекте Василия Порика, 13Г.

Нападавшие, угрожая бейсбольными битами, унесли с собой сейф с деньгами, сообщается в Facebook «Киев оперативный», информирует svodka.net.

Преступники скрылись до приезда полиции. Интересно, что от написания заявления все собственники игральных заведений отказываются.

Полиция проводит розыск лиц, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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