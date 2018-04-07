Погода, Новости, загрузка...
В Киеве ограбили казино (ВИДЕО)
07.04.2018 11:55
В Киеве ограбили казино (ВИДЕО)

В Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах совершили погром игорного заведения на проспекте Василия Порика, 13Г.

Нападавшие, угрожая бейсбольными битами, унесли с собой сейф с деньгами, сообщается в Facebook «Киев оперативный», информирует svodka.net.

Преступники скрылись до приезда полиции. Интересно, что от написания заявления все собственники игральных заведений отказываются.

Полиция проводит розыск лиц, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить