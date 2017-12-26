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Разрушительный фестиваль фейерверков на Кубе — есть пострадавшие (видео)
26.12.2017 11:58
Разрушительный фестиваль фейерверков на Кубе — есть пострадавшие (видео) Сейчас 27 человек до сих пор находятся в больнице. Сейчас 27 человек до сих пор находятся в больнице. Фото: rbc.ua

В центральной части Кубы в городе Ремедиос во время фестиваля фейерверков пострадали несколько десятков человек.

Среди 39 пострадавших — шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет, информирует La Tercera. Сейчас 27 человек до сих пор находятся в больнице, а состояние 8 из них врачи оценивают как «критическое».

Как сообщают местные СМИ, сотрудники министерства внутренних дел начали расследование инцидента.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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