|Разрушительный фестиваль фейерверков на Кубе — есть пострадавшие (видео)
|26.12.2017 11:58
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В центральной части Кубы в городе Ремедиос во время фестиваля фейерверков пострадали несколько десятков человек.
Среди 39 пострадавших — шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет, информирует La Tercera. Сейчас 27 человек до сих пор находятся в больнице, а состояние 8 из них врачи оценивают как «критическое».
Как сообщают местные СМИ, сотрудники министерства внутренних дел начали расследование инцидента.
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