В центральной части Кубы в городе Ремедиос во время фестиваля фейерверков пострадали несколько десятков человек.

Среди 39 пострадавших — шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет, информирует La Tercera. Сейчас 27 человек до сих пор находятся в больнице, а состояние 8 из них врачи оценивают как «критическое».

Как сообщают местные СМИ, сотрудники министерства внутренних дел начали расследование инцидента.

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