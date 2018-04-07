Трудно избежать впечатления, что от двух морских свинок и кота бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля избавились как от неудобных улик, заявили в посольстве РФ в Великобритании. Одного кота Скрипаля усыпили, судьба второго неизвестна Фото: Yulia Skripal / Facebook Комментарий департамента охраны окружающей среды Великобритании, что морские свинки умерли, а кота пришлось усыпить, вызывает еще больше вопросов, заявили в посольстве.В диппредставительстве подчеркнули, что, по неофициальным данным, животных отвезли в лабораторию Портон-Даун и сожгли."Но остается неясным, были ли их останки проверены на наличие токсичных веществ, что могло бы стать полезным доказательством, а если нет, то почему такое решение было принято. Тот факт, что животные были заперты в доме в течение нескольких дней, свидетельствует о том, что полиция не имела доступа к предполагаемому месту преступления, что было бы очень необычным для такого широкомасштабного расследования", – говорится в заявлении.Трудно избежать впечатления, что от двух морских свинок и кота Скрипаля "избавились как от неудобных улик", считают в диппредставительстве."Следует также отметить, что, по словам племянницы Скрипаля Виктории, в доме было два кота, а не один, и местонахождение второго еще неизвестно. Посольство продолжает запрашивать ответы на эти вопросы, какими бы неудобными они ни казались. И мы требуем полного сотрудничества", – заявили в посольстве.5 апреля газета The Mirror сообщила со ссылкой на представителя департамента окружающей среды Великобритании, что две морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания, а его черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк усыпили.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что животных могли кремировать, чтобы скрыть улики.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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