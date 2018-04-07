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Посольство РФ в Великобритании требует от Лондона ответа о судьбе второго кота Скрипаля
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07.04.2018 11:55
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Трудно избежать впечатления, что от двух морских свинок и кота
бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля избавились как от
неудобных улик, заявили в посольстве РФ в Великобритании. Одного
кота Скрипаля усыпили, судьба второго неизвестна Фото: Yulia
Skripal / Facebook Комментарий департамента охраны окружающей среды
Великобритании, что морские свинки умерли, а кота пришлось
усыпить, вызывает еще больше вопросов, заявили в посольстве.В
диппредставительстве подчеркнули, что, по неофициальным данным,
животных отвезли в лабораторию Портон-Даун и сожгли."Но остается
неясным, были ли их останки проверены на наличие токсичных веществ,
что могло бы стать полезным доказательством, а если нет, то почему
такое решение было принято. Тот факт, что животные были заперты в
доме в течение нескольких дней, свидетельствует о том, что полиция
не имела доступа к предполагаемому месту преступления, что было бы
очень необычным для такого широкомасштабного расследования", –
говорится в заявлении.Трудно избежать впечатления, что от двух
морских свинок и кота Скрипаля "избавились как от неудобных улик",
считают в диппредставительстве."Следует также отметить, что, по
словам племянницы Скрипаля Виктории, в доме было два кота, а не
один, и местонахождение второго еще неизвестно. Посольство
продолжает запрашивать ответы на эти вопросы, какими бы неудобными
они ни казались. И мы требуем полного сотрудничества", – заявили в
посольстве.5 апреля газета The Mirror сообщила со ссылкой на
представителя департамента окружающей среды
Великобритании, что две морские свинки Скрипаля погибли
от обезвоживания, а его черного персидского кота по кличке Нэш ван
Дрейк усыпили.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
заявила, что животных могли кремировать, чтобы скрыть
улики.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в
странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир
Путин утверждал, что подобные вещества способны производить
около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной
науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что
эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым
отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения
вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к
которым доступ есть только у правительства.По данным The
Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в
лаборатории в Саратовской области РФ.
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