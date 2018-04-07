Сегодня по-настоящему радует Венесуэла. Дело в том, что правительство этой страны, испытывающее острую нехватку долларовой массы, заявило, что планирует осуществлять определённые закупки через местной криптовалюты «эль петро». И, как не странно, одним из товаров, который Каракас намерен приобретать за своё крипто-достояние, станут российские КамАзы!

Не знаю, согласится ли Москва в данном случае продавать свои грузовики за некие «эль петро», которые, по сути и криптовалютой не являются, ведь она зависит от экономики страны и находится под полным контролем правительства, а оба этих фактора не являются отличительной чертой криптоденег.

Но, не исключено, что Россия не сможет обойти стороной предложение страны, терпящей экономическое бедствие, обесценившее её национальную валюту боливар на 2600%! Кроме того, России уже не впервой продавать свою технику непонятно за что.

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Вспомнить хотя бы договор с Индонезией, на поставку 11 истребителей Су-35, которые частично будут оплачены пальмовым маслом! А если оглянуться на попытку “Уравагонзавода” поставлять свою продукцию в Таиланд за овощи и фрукты? В общем, примеров было довольно.

Как сложится сейчас у Москвы и Каракаса, покажет время, но если таковому контракту суждено быть, то это будет небывалый просчет Кремля из всех тех, что он, когда либо делал, в этой латиноамериканской стране. Но, уверен, российские СМИ назовут эту сделку “гениальной” и “сокрушающей” биткоин!

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