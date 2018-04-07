За прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое защитников Украины были ранены. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент .

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения. Состояние здоровья одного из наших защитников оценивается как тяжелое, другого - удовлетворительное", - отметил он.

По словам спикера, в общем прошедшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, часто применяя оружие, запрещенное минскими договоренностями.

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