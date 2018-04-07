|В Минобороны подтвердили: на Донбассе ранены два военных
|07.04.2018 12:01
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За прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое защитников Украины были ранены. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент .
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения. Состояние здоровья одного из наших защитников оценивается как тяжелое, другого - удовлетворительное", - отметил он.
По словам спикера, в общем прошедшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, часто применяя оружие, запрещенное минскими договоренностями.
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