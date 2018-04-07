Вечером 6 апреля в канадской провинции Саскачеван автобус, в котором ехала юниорская хоккейная команда Humboldt Broncos, столкнулся с полуприцепом, в результате 14 человек погибли, столько же получили ранения.

ДТП произошло примерно в 30 км к северу от города Тисдейла. В автобусе были 28 человек, включая водителя. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, информирует svodka.net.

Команда ехала в город Нипавин на игру против Nipawin Hawks. Она должна была состояться в пятницу вечером.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что сочувствует всем, кого затронула эта трагедия.

«Я не могу представить, что сейчас переживают родители», – отметил он.

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Команда Humboldt Broncos состоит из 24 игроков в возрасте от 16 до 21 года.

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