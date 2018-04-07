Во время задержания представителями незаконных вооруженных формирований одного из боевиков последний открыл огонь из автомата, ранив стоящую на автобусной остановке женщину, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Пророссийские боевики хотят переложить на ВСУ ответственность за стрельбу, вследствие которой получила ранение женщина Фото: ЕРА (архив) "По информации местных жителей, 6 апреля в так называемой "ДНР", а именно в районе населенного пункта Новоазовск, представители незаконных вооруженных формирований "МГБ" задержали местных так называемых пограничников, которые были замешаны в коррупционных схемах", – рассказал он.По данным Слободяна, 7 апреля группа боевиков "МГБ" приехала на блок-пост "Оленевка", чтобы "отработать" других подозреваемых по делу о взяточничестве."В ходе задержания одного из боевиков последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно не подконтрольной Украине территории. Женщина получила огнестрельное ранение. Ее состояние уточняется. Данную ситуацию боевики российско-террористических войск пытаются представить как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление", – предупредил он.Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что учитывая удаленность блок-поста от позиций ВСУ, понятно, что огонь по женщине велся представителями незаконных вооруженных формирований. https://www.facebook.com/oleh.slobodyan/posts/1791625767547881 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки боевиков боевики всу формирований вооруженных Теги: война в украине