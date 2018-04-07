Боевики российско-террористических войск ранили гражданскую женщину на блок-посту “Оленевка”. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook, передает

"По информации местных жителей 6 апреля в так называемой "ДНР", а именно в районе населенного пункта Новоазовск представители незаконных вооруженных формирований МГБ задержали местных т.н. пограничников, были замешаны в коррупционных схемах на ППр "Новоазовск" (взяточничество).

Сегодня группа МГБ приехала на блок-пост Оленевка с целью отработки по другим представителям т.н. правоохранителей", - написал он.

Слободян добавил, что "в ходе задержания одного из боевиков, последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории".

"Женщина получила огнестрельное ранение. Ее состояние уточняется", - сообщил пресс-секретарь.

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