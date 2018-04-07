В СБУ сообщили, что провели масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов в которой было задействовано около 200 сотрудников. По данным СБУ, изъятое оружие могли использованы для провокаций в местах массового скопления людей Фото: Служба безпеки України / Facebook "Правоохранители накануне праздничных дней и памятных для региона дат, провели масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов в которой было задействовано почти 200 сотрудников. Во время проведения девяти обысков правоохранители, в частности изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более 1000 патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия", – сообщили в спецслужбе.По оперативной информации СБУ, изъятое оружие могли использовать для провокаций в местах массового скопления людей.В спецслужбе отметили, что продолжают выявлять оружие и боеприпасы, в том числе ввозимые в Одесскую область контрабандой и из района проведения антитеррористической операции.2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими сепаратистами. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые напали на участников марша "За единую Украину". Первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. Обе стороны возводили баррикады, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями Молотова. При этом антимайдановцы стреляли из автоматического оружия под прикрытием милиции.После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок Антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши здания бросали коктейли Молотова и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар.В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События 2 мая 2014 года в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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