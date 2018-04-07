В канадской провинции Саскачеван погибли 14 человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в котором находились члены юниорской хоккейной команды "Хамболдт Бронкос". Об этом сообщает CNN .

"В результате погибли 14 человек, находившихся в автобусе, в том числе водитель. Сколько несовершеннолетних между погибших, пока не сообщается. Остальные 14 человек доставлены в больницы, трое находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Авария произошла приблизительно в 17:00 по местному времени, когда команда направлялась на игру полуфинала Саскачеванской юниорской хоккейной лиги.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже отреагировал на смертельное дорожно-транспортное происшествие на своей странице в Twitter.

"Не могу представить, через что сейчас проходят родители. Я сочувствую всем, кого коснулась эта трагедия, в Гумбольдте и за его пределами", - подчеркнул он.

Как сообщал svodka.net ранее, в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos попал в дорожно-транспортное происшествие .

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