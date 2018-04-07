|ДТП автобуса с хоккеистами в Канаде: 14 человек погибли, столько же госпитализированы
|07.04.2018 12:14
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В канадской провинции Саскачеван погибли 14 человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в котором находились члены юниорской хоккейной команды "Хамболдт Бронкос". Об этом сообщает CNN.
"В результате погибли 14 человек, находившихся в автобусе, в том числе водитель. Сколько несовершеннолетних между погибших, пока не сообщается. Остальные 14 человек доставлены в больницы, трое находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Авария произошла приблизительно в 17:00 по местному времени, когда команда направлялась на игру полуфинала Саскачеванской юниорской хоккейной лиги.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже отреагировал на смертельное дорожно-транспортное происшествие на своей странице в Twitter.
"Не могу представить, через что сейчас проходят родители. Я сочувствую всем, кого коснулась эта трагедия, в Гумбольдте и за его пределами", - подчеркнул он.
Как сообщал svodka.net ранее, в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos попал в дорожно-транспортное происшествие.
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