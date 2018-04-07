Благовещение - это большой (двунадесятый) праздник Православной церкови, котороый установлено в честь и память события Благовещения - визита архангела Деве Марии, который принес ей весть о рождении в мир Спасителя, а вместе с этим - и момент согласия самой Девы Марии стать стать матерью Божией, пишет со ссылкой на .

Протоиерей Евгений Заплетнюк рассказал об отличительных особенностях нынешнего Благовещение - ведь оно приплао в день Страстной Субботы.

Именно в этот день произошло зачатие Спасителя, а поскольку Рождество Христово всегда празднуется в один день - 7 января, то праздник Благовещения тоже имеет постоянную дату - 7 апреля - ровно за 9 месяцев до этого. Однако, в отличие от даты Рождества, дата Пасхи является подвижной и зависит от многих факторов. Она может быть не ранее 4 апреля.

Если дата Пасхи приходится на 4, 5 или 6 апреля, то Благовещения выпадает на Светлую неделю, соответственно - понедельник, вторник или среду. Если Пасха выпадает с 8 до 13 апреля, то праздник Благовещения выпадает на Страстную неделю. Богослужебной особенностью праздника Благовещения является то, что в тот день всегда служится Божественная литургия, даже если в тот день она не отправляется, например, в Великую Пятницу.

В этом году, 2018, праздник Благовещения совпало с Великой субботой. Мистическим, непостижимым образом в одном богослужении этого дня сочетаются события, которые исторически разделяются между собой 33-мя годами.

Радость осуществления обета спасения рода человечесого соединяются с "Днем тишины" - Христос распят, мертв снят с креста и положено в гроб, который приваленный большим камнем. Его тела не видно людям, но мы знаем, что в этот момент Спаситель сходит в ад, чтобы освободить праведников от мучений.

Пост в Великую субботу и Благовещения

Строгий монашеский устав предписывает употреблять в тот день овощи, фрукты, каши и хлеб. Однако, он запрещает употребление в пищу рыбы. Также, монашеский устав разрешает употребление небольшого количества вина. Но это сделано не для того, чтобы "развеселить сердце человека" (Пс.103: 15), а для того, чтобы физически поддержать и придать сил монахам, уставших особенно изнурительными службами страстной седмицы и подкрепить их перед ночной Пасхальной службы.

На два крупнейших праздника Великого поста - Благовещение и Вербное воскресенье верующим разрешается на трапезе рыба, однако, на время Страстной седмицы эти разрешения отменены - продолжается строгий пост. Рыбу употреблять все равно нельзя. Однако, верующие согреты мыслью о скором, уже за пол суток, наступления Пасхи, с возможностью полного "разговения".

Можно печь куличи в Великую субботу и Благовещения?

Можно. Поскольку Благовещения не слишком часто выпадает на последние дни перед Пасхой, то вопрос такого рода и не часто можно слышать священникам. Лучше только сказать следующее.

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