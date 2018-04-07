Жители города Вадсё услышали сирену и подумали, что началась война с Россией. Об этом сообщает местное издание NRK, передает

"Некоторые предположил самое худшее, например, войну", - рассказал офицер местной полиции Ян-Олаф Шойлберг.

Сирена включилась около 23.50 по местному времени и звучала в течение примерно 15 минут, пока хозяин старой пожарной станции, где расположена сирена, не прибыл на место и не выключил ее. За это время чрезвычайные службы города получили ряд телефонных звонков от напуганных жителей.

Причины включения сирены до сих пор не установили.

Телерадиокомпания отмечает, что при ясной погоде из города Вадсё хорошо видно территорию России, в частности, полуразрушенный ядерный завод, и когда включаются сирены, многие жители думают на восточного соседа.

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