Пасхальная корзина: что нельзя святить, а что положить обязательно
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Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается
главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным
христианским праздником.
Многие украинцы пойдут в церковь, чтобы послушать службу и
освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и
необходимо знать, что некоторые продукты обязательны для освящения,
а некоторые брать не рекомендуется.
пишет, как правильно собрать Пасхальную корзину, что
необходимо положить, а что ни в коем случае нельзя святить в
церкви,
передает .
- Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело
Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг,
Страстную пятницу, а также в субботу утром.
- Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они
– неизбежный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают
Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.
- Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр,
сметана или же творожная пасха.
- Положите соль – символ достатка и здоровья, а также хрен,
символизирующий силу духа.
- Из мяса традиционно святят буженину, колбасы и копчености. Но
не стоит приносить в церковь кровяную колбасу: согласно церковным
заповедям, ее запрещено употреблять в пищу.
- Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино
Кагор.
Что нельзя класть в Пасхальную корзину
- Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, а также
вышеупомянутую кровяную колбасу, деньги и другие материальные
ценности.
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