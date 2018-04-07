К Пасхальным праздникам, начиная с 8.00, 7 апреля, для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook, передает

“На период Пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8.00 7 апреля 2018”, - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в АТО, жители прифронтовых сел смогут в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть в родных или близких, проживающих на неподконтрольной Украины территории.

“Этот шаг командованием антитеррористической операции сделано на встречу людям, учитывая их насущные потребности во время Пасхальных праздников. В дальнейшем, пересечение линии разграничения осуществляться установленным порядком в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины ”, - говорится в сообщении.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

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