России не придется извиняться перед Западом за такие действия, как аннексия Крыма, начало вооруженного конфликта на Донбассе, применение химоружия в Сирии и отравление экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, так как ее извинения никому не нужны, считает журналист Матвей Ганапольский. Ганапольский: У России есть ее репутация – печальная пока что, и судить о стране будут именно по ней Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Россия "хочет от партнеров любви", но взаимности пока нет, так как они "боятся умереть в любовных объятьях"."Россия хочет от партнёров любви, любви всепоглощающей. Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) невероятно сексуально произносит это слово "партнеры". Покажет, к примеру, ракету новую и просит "партнеров" по будущей смерти полюбить Россию за такую ракету. Или говорит, что если не будет России, то зачем нужен такой мир. И все каждый раз просит "партнеров" наконец услышать его слова, слова о любви", – отметил Ганапольский.Он добавил, что с точки зрения принуждения к любви Путин напоминает ему американского актера Кевина Спейси, "помноженного" на продюсера Харви Вайнштейна, "плюс немного Слуцкого (депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. – )"."Ну, девушки, как известно, любят красавчиков, причем подкачанных да еще модно одетых. Если из молодого человека торчат копыта, когти, а вместо дорогого одеколона пованивает отравляющим газом "Новичок", то с взаимной любовью начинаются проблемы. Но в этих случаях Россия задвигает "партнера" в угол и начинает ему объяснять, что красивше ее нет. И в Крыму ее не было, и на Донбассе нет, а про Сирию, где травили газом детей, там России тоже не было", – написал журналист.Он добавил, что в ситуации с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "принуждение к любви идет наиболее активно". Ганапольский подчеркнул, что "тут Россия напоминает пацана из подворотни, который бил всех предыдущих девушек, а теперь требует от новой, к которой пристает, доказать, что тех девушек бил именно он, а не они его"."Поскольку англичанам пока не удалось обнаружить молекулу "Новичка", на которой бы стояло распоряжение Путина отравить Скрипаля, причем распоряжение с его подписью и фото, то вначале Песков (спикер Путина Дмитрий Песков. – ) говорит, что Англии придется извиняться, потом Путин замечает, что этот газ может быть у двадцати стран; далее представитель России в ООН господин Небензя (Василий Небензя. – ) замечает, что отравление – это заговор западных спецслужб", – написал журналист.Он также напомнил заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что "русский народ, все народы Российской Федерации" руководствуются принципом "не в силе Бог, а в правде"."Если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет: "Я была во всем и везде неправа, и следовательно, мол, простите меня, грешную, я теперь буду по вашим правилам играть", – если у них по-прежнему бытуют такие расчеты, то там окончательно перевелись специалисты по России", – процитировал Ганапольский Лаврова."Думается, что "народы России", все же, руководствуются иным. Они хотели бы мирную неагрессивную страну, которая идет рука об руку с остальным миром к прогрессу, технологическим свершениям и гуманитарным победам. А извиняться России не придется, ее извинения никому не нужны. У России есть ее репутация – печальная пока что, и судить о стране будут именно по ней. А что касается правды, то Запад тоже считает, что бог именно в ней, а не в силе. Поэтому взаимности от "партнеров" пока нет. Боятся умереть в любовных объятьях, отпивши чаю", – резюмировал журналист.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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