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России не придется извиняться перед Западом за такие действия, как
аннексия Крыма, начало вооруженного конфликта на Донбассе,
применение химоружия в Сирии и отравление экс-офицера российской
разведки Сергея Скрипаля, так как ее извинения никому не нужны,
считает журналист Матвей Ганапольский. Ганапольский: У России
есть ее репутация – печальная пока что, и судить о стране будут
именно по ней Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Россия "хочет от
партнеров любви", но взаимности пока нет, так как они "боятся
умереть в любовных объятьях"."Россия хочет от партнёров любви,
любви всепоглощающей. Путин (президент РФ Владимир Путин.
– ) невероятно сексуально произносит это слово "партнеры". Покажет,
к примеру, ракету новую и просит "партнеров" по будущей смерти
полюбить Россию за такую ракету. Или говорит, что если не будет
России, то зачем нужен такой мир. И все каждый раз просит
"партнеров" наконец услышать его слова, слова о любви", – отметил
Ганапольский.Он добавил, что с точки зрения принуждения к любви
Путин напоминает ему американского актера Кевина Спейси,
"помноженного" на продюсера Харви Вайнштейна, "плюс немного
Слуцкого (депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. – )"."Ну,
девушки, как известно, любят красавчиков, причем подкачанных да еще
модно одетых. Если из молодого человека торчат копыта, когти, а
вместо дорогого одеколона пованивает отравляющим газом "Новичок",
то с взаимной любовью начинаются проблемы. Но в этих случаях Россия
задвигает "партнера" в угол и начинает ему объяснять, что красивше
ее нет. И в Крыму ее не было, и на Донбассе нет, а про Сирию, где
травили газом детей, там России тоже не было", – написал
журналист.Он добавил, что в ситуации с отравлением бывшего
российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
"принуждение к любви идет наиболее активно". Ганапольский
подчеркнул, что "тут Россия напоминает пацана из подворотни,
который бил всех предыдущих девушек, а теперь требует от новой, к
которой пристает, доказать, что тех девушек бил именно он, а не они
его"."Поскольку англичанам пока не удалось обнаружить молекулу
"Новичка", на которой бы стояло распоряжение Путина отравить
Скрипаля, причем распоряжение с его подписью и фото, то вначале
Песков (спикер Путина Дмитрий Песков. – ) говорит, что
Англии придется извиняться, потом Путин замечает, что этот газ
может быть у двадцати стран; далее представитель России в ООН
господин Небензя (Василий Небензя. – ) замечает, что
отравление – это заговор западных спецслужб", – написал
журналист.Он также напомнил заявление министра иностранных дел РФ
Сергея Лаврова, что "русский народ, все народы Российской
Федерации" руководствуются принципом "не в силе Бог, а в
правде"."Если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры
связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и
скажет: "Я была во всем и везде неправа, и следовательно, мол,
простите меня, грешную, я теперь буду по вашим правилам играть", –
если у них по-прежнему бытуют такие расчеты, то там окончательно
перевелись специалисты по России", – процитировал Ганапольский
Лаврова."Думается, что "народы России", все же, руководствуются
иным. Они хотели бы мирную неагрессивную страну, которая идет рука
об руку с остальным миром к прогрессу, технологическим свершениям и
гуманитарным победам. А извиняться России не придется, ее извинения
никому не нужны. У России есть ее репутация – печальная пока
что, и судить о стране будут именно по ней. А что касается правды,
то Запад тоже считает, что бог именно в ней, а не в силе. Поэтому
взаимности от "партнеров" пока нет. Боятся умереть в любовных
объятьях, отпивши чаю", – резюмировал журналист.66-летнего Скрипаля
и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин
утверждал, что подобные вещества способны производить около 20
стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и
техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не
смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он
отметил, что для установления происхождения вещества необходимы
материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть
только у правительства.По данным The Times, Британия заявила
союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской
области РФ.
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