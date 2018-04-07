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Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну суббота, 07 апреля 2018
13:30
Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет
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*/ Суббота, 7 апреля 2018, 12:14 • Алёна Мазуренко • 2772 Версия
для печати На Пасхальные праздники в Киеве за безопасностью будут
следить 2,2 тыс. правоохранителей
На Пасхальные праздники около 2200 правоохранителей будут
следить за правопорядком в Киеве, чтобы не допустить нарушений
общественного порядка, передает со ссылкой на пресс-службу киевской
милиции.
Во время праздников, столичная полиция усилит наряды возле
храмов и церквей.
"В течение 7-8 апреля 2018 в 140 культовых сооружениях города
будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи. Для
обеспечения правопорядка и безопасности граждан у религиозных
заведений будут нести службу около 1700 правоохранителей", -
говорится в сообщении.
Кроме праздничных богослужений, в столице будут также проходить
общегородские торжества. Поэтому в местах проведения массовых
мероприятий, на остановках общественного транспорта и в
метрополитене будут усиленно патрулировать наряды полиции.
Правоохранители будут заботиться о безопасности киевлян и гостей
города, чтобы празднование Светлого Крестового Воскресения прошло
без грубых нарушений правопорядка.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира