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На Пасхальные праздники около 2200 правоохранителей будут следить за правопорядком в Киеве, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, передает со ссылкой на пресс-службу киевской милиции.

Во время праздников, столичная полиция усилит наряды возле храмов и церквей.

"В течение 7-8 апреля 2018 в 140 культовых сооружениях города будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан у религиозных заведений будут нести службу около 1700 правоохранителей", - говорится в сообщении.

Кроме праздничных богослужений, в столице будут также проходить общегородские торжества. Поэтому в местах проведения массовых мероприятий, на остановках общественного транспорта и в метрополитене будут усиленно патрулировать наряды полиции.

Правоохранители будут заботиться о безопасности киевлян и гостей города, чтобы празднование Светлого Крестового Воскресения прошло без грубых нарушений правопорядка.

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