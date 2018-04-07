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Что будет, если на Киев сбросят бомбу: оценены последствия
07.04.2018 12:31
Что будет, если на Киев сбросят бомбу: оценены последствия По теме:

В случае если на сбросят атомную бомбу, могут погибнуть более 2 млн. человек, сотни тысяч пострадают.

Такие данные предоставляет уникальное интерактивное приложение, позволяющее пользователям спроектировать ядерный удар в любой точке мире и посмотреть все возможные последствия, передает  со ссылкой на .

Интерактивную карту создали представители некоммерческой организации Outrider Foundation.

В сервисе можно выбрать четыре вида ядерного оружия и посмотреть последствия для .

     





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