|Что будет, если на Киев сбросят бомбу: оценены последствия
|07.04.2018 12:31
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В случае если на сбросят атомную бомбу, могут погибнуть более 2 млн. человек, сотни тысяч пострадают.
Такие данные предоставляет уникальное интерактивное приложение, позволяющее пользователям спроектировать ядерный удар в любой точке мире и посмотреть все возможные последствия, передает со ссылкой на .
Интерактивную карту создали представители некоммерческой организации Outrider Foundation.
В сервисе можно выбрать четыре вида ядерного оружия и посмотреть последствия для .
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