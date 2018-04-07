Правительство направило почти 1 млрд грн для финансирования начального образования, 20% из этой суммы будет направлено на закупку компьютерного оборудования в школах.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует svodka.net.

«Как будет выглядеть Новая украинская школа? Просторные, светлые кабинеты, современная техника, удобная мебель и новые книги. Мы внедряем совсем другой стандарт учебы, чтобы маленькие украинцы росли образованными, ответственными, способными к открытиям и инновациям. Изменения начнутся уже с этого года, когда дети пойдут в первый класс. Чтобы реализовать задуманное, мы направили почти 1 млрд грн для финансирования начального образования», — говорится в сообщении.

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По его словам, 40% этих денег пойдет на закупку дидактических материалов, 40% — на закупку современной мебели для начальных классов, 20% — на закупку компьютерного оборудования.

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«Еще 386 млн грн Правительство направило на повышение квалификации учителей. Это впервые в Украине такую большую сумму вкладывают в начальное образование», — добавил Премьер.

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