Це вже не для кого не секрет. Українські дороги розбиті. Бо геть неправильно експлуатуються. Сьогодні це в чергове підтвердилось. Поставили ваги у Броварському районі біля села Погреби. Мешканці постійно скаржаться, що видобувачі піску розбивають дорожнє покриття своїми фурами. Про це навіть писала Ірина Геращенко. Спеціалісти «Укртрансбезпеки», разом з патрульною поліцією, в присутності активістів ГО «Стоп корупції», зафіксували страшну картину. Кожен самосвал їхав з перенавантаженням. КОЖЕН!

10-20 тон «зверху» для них норма! Деяки, бачивши ваги, розверталися та поверталися на кар‘єр. А знаєте, в чому найбільша печалька цієї історії? Мізерні штрафи. В середньому 1-2 тис грн. Це навіть не смішно. Бо завтра вони знов поїдуть. І після завтра теж. Ми ж не можемо стояти там вічно. А от якби штраф був 100 000 гривень за фуру. А краще – дорівнював би сумі нанесених збитків – тоді б бажання порушувати норми зникло. Ще як варіант – виводити з обороту транспортні засоби рецедівістів.

10-20 тон «зверху» для них норма! Деяки, бачивши ваги, розверталися та поверталися на кар‘єр. А знаєте, в чому найбільша печалька цієї історії? Мізерні штрафи. В середньому 1-2 тис грн. Це навіть не смішно. Бо завтра вони знов поїдуть. І після завтра теж. Ми ж не можемо стояти там вічно. А от якби штраф був 100 000 гривень за фуру. А краще – дорівнював би сумі нанесених збитків – тоді б бажання порушувати норми зникло. Ще як варіант – виводити з обороту транспортні засоби рецедівістів.

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