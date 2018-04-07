Бобры повредили дамбу у села Подгорье Ратновского района, из-за чего 10 приусадебных участков населенного пункта оказались под угрозой подтопления. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Волынской области, передает

"В период с 16:40 5 апреля на 13:00 6 апреля спасатели Государственной пожарно-спасательной части №14 пгт Приазовское (4 человека) вместе со специалистами районного отдела водного хозяйства (8 человек) работали над восстановлением дамбы близко села Подгорье Ратновского района. Здание было повреждено бобрами, вода из поймы реки Припять угрожала затопить 10 приусадебных участков в этом селе", - сообщили спасатели.

После ремонта гидротехнического сооружения спасатели откачали воду обратно на пойму пожарной насосной станцией и пожарной автоцистерной.

"Объем откачанной талой за два дня составил ориентировочно более 2 тыс. кубометров", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Украине 6 апреля из-за весеннего половодья под угрозой затопления оказались хозяйственные объекты в Волынской и населенные пункты в Луганской областях.

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