|В Киеве начнут эвакуировать неправильно припаркованные машины, - Кличко
|07.04.2018 12:43
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После вступления в силу закона о реформировании сферы парковки транспортных средств, предусматривающий изменение правил парковки и эвакуации, который президент подписал 28 марта, столичная власть получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать машины, оставленные в местах, где запрещена парковка. Причем оставлять авто на улице под знаком «парковка запрещена» будет очень дорого.
«О парковках. Проблема действительно есть. И она довольно серьезная. Сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов. Потому что это невыгодно. Те паркоместа, которые есть в Киеве, — паркхаусы, парковки — стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят, где угодно — на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть», — подчеркнул Кличко и добавил, что сегодня власть не может штрафовать таких водителей-нарушителей, информирует svodka.net.
Он напомнил, что недавно президент подписал закон в сфере парковки транспортных средств, и теперь власти города получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей.
«Наконец закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан и в течение следующих пяти месяцев вступит в илу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям — авто бросать на улице под знаком «парковка запрещена» будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут довольно болезненными», — отметил мэр.
Недешево, по словам Кличко, будет стоить владельцам автомобилей и забрать авто со штрафплощадки.
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К тому же, отметил мэр, в результате внедрения более жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает.