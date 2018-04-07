Заряд самодельного беспилотника, который обнаружили в зоне антитеррористической операции, не сдетонировал, сообщили в штабе АТО. Беспилотник передадут Нацполиции Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Заряд пластического взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма, не сдетонировал", – отметили в штабе.Сообщается, что беспилотник собрали на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БПЛА с объектом."По предварительным оценкам специалистов штаба АТО, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели по предварительно введенным координатам и выполнял полет в автоматическом режиме", – рассказали в штабе.Отмечается, что БПЛА передадут Нацполиции для проведения расследования."В штабе АТО отмечают, что факт применения противником БПЛА-камикадзе является циничной попыткой совершения на подконтрольной правительству Украины территории террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это сознательная попытка главарей российско-оккупационных войск расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период проведения пасхальных праздников, обвинив в теракте Вооруженные силы Украины", – заявили в штабе. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1913945938616203 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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