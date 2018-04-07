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В штабе АТО сообщили, что на Донбассе обнаружили остатки беспилотника со взрывчаткой, который двигался в сторону Верхнеторецкого
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07.04.2018 12:44
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Заряд самодельного беспилотника, который обнаружили в зоне
антитеррористической операции, не сдетонировал, сообщили в штабе
АТО. Беспилотник передадут Нацполиции Фото: Прес-центр штабу АТО /
Facebook "Заряд пластического взрывчатого вещества, который
составлял не менее одного килограмма, не сдетонировал", – отметили
в штабе.Сообщается, что беспилотник собрали на основе
полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и
электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения
БПЛА с объектом."По предварительным оценкам специалистов штаба АТО,
летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели по
предварительно введенным координатам и выполнял полет в
автоматическом режиме", – рассказали в штабе.Отмечается, что БПЛА
передадут Нацполиции для проведения расследования."В штабе АТО
отмечают, что факт применения противником БПЛА-камикадзе является
циничной попыткой совершения на подконтрольной правительству
Украины территории террористического акта против мирного населения
с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это
сознательная попытка главарей российско-оккупационных войск
расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом
Верхнеторецком в период проведения пасхальных праздников, обвинив в
теракте Вооруженные силы Украины", – заявили в штабе.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1913945938616203
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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