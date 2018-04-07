Жители норвежского города Вадсе, который расположен близко границы с Россией, услышали вой сирены и решили, что началась война.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на местную полицию. Об этом сообщает Лига.Новости, информирует svodka.net.

Сигнал тревоги раздался 6 апреля около 23:50, его смогли выключить только через пятнадцать минут. В течение этого времени обеспокоенные жители звонили в полицию, поскольку многие из них при звуке серены подумали о нападении России.

Причины срабатывания сирены до сих пор неизвестны. Полиция сообщает, что все время находилась в контакте с силами Гражданской обороны, прежде чем пришел хозяин старой пожарной станции, где находился источник сигнала.

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