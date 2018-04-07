Россия лишилась судебной власти за рубежом, и теперь страны Запада сами определяют степень вины РФ в том или ином преступлении или экономическом конфликте, отметил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. Небоженко: Запад коллекционирует ошибки, просчеты и преступления России, оставляя ей все меньше места в мире Скриншот: hromadske.tv / YouTube "Незаметно Запад отобрал у России часть ее суверенитета в виде лишения ее судебной власти за рубежом. Теперь Запад сам определяет степень вины России в том или ином преступлении или экономическом конфликте (Стокгольмский арбитраж, Гаагский суд и т.д.)", – рассказал политолог.Он отметил, что Великобритания на основе имеющихся улик самостоятельно приняла решение о тотальной виновности Кремля в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и химической атаке в Солсбери."Точно так Запад поступил с кокаиновым скандалом, допинговым скандалом, зимней Олимпиадой, демонстративно лишив Россию ее идентификации, сбитым Boeing или кибервойной. И этот процесс атрибуции ответственности и криминализации России будет продолжаться. Запад методично коллекционирует ошибки, просчеты и преступления России, оставляя ей все меньше места в мире", – подчеркнул Небоженко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1945954399048209&id=100009010040969 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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