Догхантеров могут обвинить в смерти мужа

Анатолий Осин работал на базаре, а рядом в вагончике и жил. Его постоянно видели с псом Шариком, который помогал охранять территорию. И главное - был единственным другом одинокого 59-летнего мужчины. В тот день пса кто-то отравил. Шарик приполз к хозяину.

"Он к нему подбежал и ему самому плохо стало, потому что он подошел сюда и сел, вызвали скорую, его забрали. Для нас это шоком стало. Эта собачка вообще никого не трогала. Я не знаю кому он мешал", - говорит охранник рынка "ТСН".

Мужчину сразу доставили в реанимацию, вспоминает медсестра. Диагноз - инсульт с кровоизлиянием. Сутки Анатолия пытались спасти, но безуспешно.

"Стресс, поднялось давление у человека и это вызвало разрыв сосудов и кровоизлияние в головной мозг. Эмоционально он очень сильно на это отреагировал, когда увидел эту картину - бьется собаку в конвульсиях и судорогах", - рассказывает медсестра реанимации Одесской областной больницы Ольга Хименко .

Обессиленного пса с ошейником заметили прохожие. Шарика чуть не сбила машина, так как животное в конвульсиях бросалась из стороны в сторону.

"Машина просто начала на него ехать и ему снова стало плохо, я остановила машину и подобрала его. Вышла моя подруга и мы на руках потащили его в клинику", - вспоминает одесситка Александра Титарчук.

Ветеринары сразу поставили животному капельницу, потому что ее состояние было критическим. За несколько дней Шарику улучшилось и волонтеры, которые собирали лекарства на его спасение, вывели пса на прогулку.

Возвращать Шарика на рынок волонтеры не собираются. Говорят, когда тот поймет, что потерял хозяина - это станет для него еще одним стрессом. За несколько дней его отвезут в одесской семьи, которая уже согласилась стать собаке новыми хозяевами.

А еще зоозащитники обратились в полицию, чтобы она нашла догхантеров, поскольку считают, что в смерти мужа виноваты именно они.

Напомним, что в Киеве было найдено слепой собаку, в которой вырезаны глаза. Это уже третий случай, когда прохожие наталкиваются на ослепленных собак в этом районе столицы.