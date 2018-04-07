Подведём итоги позавчерашнее заседание в ООН: НИ ОДНО ГОСУДАРСТВО не поддержало Россию. «Наша метрополия», ой, простите, «стратегический союзник» Китай отделался общими фразами про то, что химоружие — это нехорошо. Пожалуй, лишь Перу хотя как-то сдвинулась в сторону российской позиции. Их представитель сказал, что расследование — дело не только Великобритании, но и ОЗХО. И это ВСЁ. Причём итог этот можно было предсказать, не обращаясь к духу Ванги. Вопрос: зачем устраивать этот садомазохизм? С точки зрения глобального PR, это абсолютный проигрыш, так как суть такого рода заседаний, между прочего, и в борьбе за мировое общественное мнение. Теперь о стиле.

Наш представитель Небензя говорит по-английски с очень большим акцентом, просто как карикатурный генерал Грубозабойщиков из раннего Бонда. С Чуркиным и Лавровым вообще невозможно сравнить. Многословное заявление, которое можно свести к десяти фразам плюс бесконечный переход на личности в отношении Бориса Джонсона. Вам, кстати, никто не говорил, что этим Вы продлили Джонсону карьеру в Форин офисе? Не говорили? Я сообщаю. Потому что теперь это выглядит как «Кремль против Джонсона». Министров в таких случаях не отставляют. Особенно порадовал намек на то, что отличник Оксфорда, говорящий на четырех языках и в качестве хобби пишущий тексты на латыни, не читал Достоевского.

Зато представители МИД только и делают, что ссылаются на Шерлока Холмса и «Алису в стране чудес», открывая городу и миру уровень образования девятиклассника. Следующий на очереди, видимо, «Винни Пух». Ну хотя бы Орвелла процитировали бы, что ли, и то лучше было бы. Или Кёстлера. Или вообще Томаса Пинчона, хотя он и американец (хотя мы ведь все знаем, что за британцами стоят пиндосы, так что прокатило бы). В ответ Небензе, британка Карен Пирс и американка Келли Карри, замещающая Ники Хэйли, выступили с краткими, подчекнуто корректными заявлениями. Они регулярно и предсказуемо макали нашу с вами дипломатию в ушат помоев, ни разу не перейдя на личности и не делая идиотских предположений, вроде того, что двадцать с лишним стран пошли на высылку российских дипломатов на основе шестислайдовой презентации британского посла в Москве Лори Бристоу.

Это, кстати, особое умение — обложить не только непосредственного противника, но и тех, с кем, по идее, нужно работать, убеждая в своей правоте. Ну, и, конечно, призыв спасти кота и морских свинок — это просто мем. Тут же выяснилось, что свинки померли, а кота усыпили, так как он, несчастный мучился. Было ли это на самом деле или нет, уже неважно. В дипломатии, как сказал один из великих, важнейшее умение — никогда не задавать вопросы, на которые ты не знаешь ответ. А тут… И, наконец, САМОЕ ГЛАВНОЕ: ДОРОГОЙ ГОСПОДИН НЕБЕНЗЯ! ВАЛЕТА, ИМЕННО ВАЛЕТА, А НЕ «ВОЛЬТА» СУДИЛИ В «АЛИСЕ»!!! «»Вольт» принадлежит тому же контексту, что и «семки» с «пивасиком». А «валет» — нашей с Вами общей речи Пушкина и Бунина, Гроссмана и Солженицына . Всем ясно, что Вам поставили невыполнимую задачу. Но русский язык выпускнику МГИМО нужно все же держать на уровне. Как английский — выпускнику Оксфорда.

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