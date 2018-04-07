|В ожидании чуда: схождение Благодатного огня в Иерусалиме онлайн
|07.04.2018 13:02
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Схождение Благодатного огня 2018 - это предвестник праздника светлой Пасхи и Воскресения Христова. Какое символическое значение имеет священный Огонь, когда ждать Схождение Благодатного огня в 2018 году, пишет со ссылкой на .В субботу, 7 апреля 2018 года, в канун Светлого Христового Воскресенья в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня. Он является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорилось в Евангелии от Петра. Это событие наука объяснить не может до сих пор. Каждый год огонь несколько тысяч лет подряд появляется в Кувуклии как-бы из ниоткуда, после совместной молитвы греческого Патриарха и паломников возле мемориальной плиты Спасителя и стен храма.
История
Схождение и вынос Благодатного Света символизирует воскресшего Иисуса Христа и выход Его из Гроба. Об этом удивительном действе было сказано еще в Евангелии от Петра.
Ученые до сих пор не берутся объяснить, откуда берется огонь. Ежегодно в течение вот уже нескольких тысячелетий он возникает в Кувуклии (Гробе Господнем) как будто бы из ниоткуда, после совместной молитвы священнослужителей и паломников возле надгробной плиты Спасителя.
Как появляется огонь
Обычно это событие происходит днем, в пределах с 13:00 до 15:00 часов. Каждый год время колеблется, и неизвестно, от чего оно зависит. Бывали случаи, когда огонь возникал буквально через несколько минут после начала службы, но бывало и так, что его схождения верующие ждали несколько часов.
На сегодняшний день эту церемонию проводят одновременно священники нескольких церквей: Иерусалимской православной, Армянской апостольской, Коптской и Сирийской.
Ежегодно десятки тысяч верующих съезжаются к старейшему в мире храму Гроба Господня в Иерусалиме, построенному в 335 году до н.э. В самом храме могут разместиться 10 тыс. мирян.
Факты о Благодатном огне
До сих пор схождение Благодатного огня не объяснено с научной точки зрения. Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха. По преданию, если Благодатный огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для только человечества, а собравшиеся в храме погибнут.