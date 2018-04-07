Схождение Благодатного огня 2018 - это предвестник праздника светлой Пасхи и Воскресения Христова. Какое символическое значение имеет священный Огонь, когда ждать Схождение Благодатного огня в 2018 году, пишет со ссылкой на .

История

Схождение и вынос Благодатного Света символизирует воскресшего Иисуса Христа и выход Его из Гроба. Об этом удивительном действе было сказано еще в Евангелии от Петра.

Ученые до сих пор не берутся объяснить, откуда берется огонь. Ежегодно в течение вот уже нескольких тысячелетий он возникает в Кувуклии (Гробе Господнем) как будто бы из ниоткуда, после совместной молитвы священнослужителей и паломников возле надгробной плиты Спасителя.

Как появляется огонь

Обычно это событие происходит днем, в пределах с 13:00 до 15:00 часов. Каждый год время колеблется, и неизвестно, от чего оно зависит. Бывали случаи, когда огонь возникал буквально через несколько минут после начала службы, но бывало и так, что его схождения верующие ждали несколько часов.

На сегодняшний день эту церемонию проводят одновременно священники нескольких церквей: Иерусалимской православной, Армянской апостольской, Коптской и Сирийской.

Ежегодно десятки тысяч верующих съезжаются к старейшему в мире храму Гроба Господня в Иерусалиме, построенному в 335 году до н.э. В самом храме могут разместиться 10 тыс. мирян.

Факты о Благодатном огне

Святой Свет, как еще называют Благодатный огонь, никогда не вызывал пожар.

Воск со свечей, горевших Благодатным огнем, не поддается выведению никакими средствами.

Первые 10 минут священный Свет не обжигает кожу.

Свечи в прихожан при схождении Благодатного огня могут самовозгораться.

Храм Гроба господня делят шесть церквей, исповедующих христианство: армянская, греко-православная, католическая, коптская, сирийская, эфиопская.

Ключи от храма всегда хранятся у мусульман.

Самые ранние письменные упоминания о схождении Благодатного огня датируются IV веком.

До сих пор схождение Благодатного огня не объяснено с научной точки зрения. Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха. По преданию, если Благодатный огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для только человечества, а собравшиеся в храме погибнут.

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