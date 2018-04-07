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В ожидании чуда: схождение Благодатного огня в Иерусалиме онлайн
07.04.2018 13:02
В ожидании чуда: схождение Благодатного огня в Иерусалиме онлайн По теме:

Схождение Благодатного огня 2018 - это предвестник праздника светлой Пасхи и Воскресения Христова. Какое символическое значение имеет священный Огонь, когда ждать Схождение Благодатного огня в 2018 году, пишет  со ссылкой на .

В субботу, 7 апреля 2018 года, в канун Светлого Христового Воскресенья в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня. Он является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорилось в Евангелии от Петра.   Это событие наука объяснить не может до сих пор. Каждый год огонь несколько тысяч лет подряд появляется в Кувуклии как-бы из ниоткуда, после совместной молитвы греческого Патриарха и паломников возле мемориальной плиты Спасителя и стен храма.

История 

Схождение и вынос Благодатного Света символизирует воскресшего Иисуса Христа и выход Его из Гроба. Об этом удивительном действе было сказано еще в Евангелии от Петра.

Ученые до сих пор не берутся объяснить, откуда берется огонь. Ежегодно в течение вот уже нескольких тысячелетий он возникает в Кувуклии (Гробе Господнем) как будто бы из ниоткуда, после совместной молитвы священнослужителей и паломников возле надгробной плиты Спасителя.

Как появляется огонь

Обычно это событие происходит днем, в пределах с 13:00 до 15:00 часов. Каждый год время колеблется, и неизвестно, от чего оно зависит. Бывали случаи, когда огонь возникал буквально через несколько минут после начала службы, но бывало и так, что его схождения верующие ждали несколько часов.

На сегодняшний день эту церемонию проводят одновременно священники нескольких церквей: Иерусалимской православной, Армянской апостольской, Коптской и Сирийской.

Ежегодно десятки тысяч верующих съезжаются к старейшему в мире храму Гроба Господня в Иерусалиме, построенному в 335 году до н.э. В самом храме могут разместиться 10 тыс. мирян.

Факты о Благодатном огне

  • Святой Свет, как еще называют Благодатный огонь, никогда не вызывал пожар.
  • Воск со свечей, горевших Благодатным огнем, не поддается выведению никакими средствами.
  • Первые 10 минут священный Свет не обжигает кожу.
  • Свечи в прихожан при схождении Благодатного огня могут самовозгораться.
  • Храм Гроба господня делят шесть церквей, исповедующих христианство: армянская, греко-православная, католическая, коптская, сирийская, эфиопская.
  • Ключи от храма всегда хранятся у мусульман.
  • Самые ранние письменные упоминания о схождении Благодатного огня датируются IV веком.

До сих пор схождение Благодатного огня не объяснено с научной точки зрения. Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха. По преданию, если Благодатный огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для только человечества, а собравшиеся в храме погибнут.

 

 







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