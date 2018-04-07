Весенней посевной сезон задерживается, однако оптимальные сроки сева яровых еще не упущены. Начало прогнозируется к 10 апреля в южной части страны, а в северных регионах к 20 апреля – сообщает Укргидрометеоцентра

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, информирует svodka.net.

Эксперт рассказывает о показателе среднемноголетнего срока сева яровых культур, оптимальные сроки посева ярового ячменя на юге Украины проходил в период с 25 по 29 марта, северных и северо-западных областях до 13-17 апреля. Старт весенней посевной зависит от прогревания и степени увлажнения почвы.

Напомним, что в первой декаде марта озимые культуры на полях Украины находились в состоянии покоя.

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