В столице около 15 человек в балаклавах разгромили игорное заведение и вынесли откуда сейф с деньгами, передает со ссылкой на информационные ресурсы в соцсети Facebook.

"Только на проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении...", - говорится в сообщении.

Добавляют, что грабители, когда выходили, решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой сейф с деньгами.

"Нападавшие скрылись до приезда полиции. Сейчас продолжаются розыск лиц, на месте работает следственно-оперативная группа", - отметили в сообщении.

Ресурс сообщил, что за ночь таких случаев произошло несколько, в частности, разгромлено игорные заведения на Мельникова, 5, Кибальчича, 19, а также еще несколько на Левом берегу столицы. Нападающих также не задержали.

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