случай произошел во время разборок между так называемыми "правоохранителями" и "пограничниками" "ДНР"

"По информации местных жителей 6 апреля в так называемой" ДНР ", а именно в районе населенного пункта Новоазовск, представители незаконных вооруженных формирований МГБ задержали местных т.н. пограничников, были замешаны в коррупционных схемах на ППр" Новоазовск "(взяточничество)" , - сообщил на своей странице в Facebook представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня группа МГБ приехала на блок-пост Оленевка с целью отработки по другим представителям т.н. правоохранителей. В ходе задержания одного из боевиков, последний достал автомат и выпустил очередь, попав в гражданскую женщину, которая ждала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украины территории ", - говорится далее в сообщении.

Женщина получила огнестрельное ранение. Ее состояние пока неизвестно.

По словам Слободяна, эту ситуацию боевики российско-террористических войск пытаются представить, как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление.

"Учитывая удаленность блок-поста от позиций ВСУ, понятно, что огонь велся именно представителями НЗФ", - написал Слободян.