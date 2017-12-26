Компания Hyundai планирует за ближайшие 8 лет вывести на рынок 38 автомобилей на электрической тяге. 7 моделей должны появиться уже в течение 5 лет, сообщает Clean Technica.

Большинство будут полностью электрическими, заявил вице-президент компании Ли Кисан. Следует отметить также, что Hyundai уже продает несколько «зеленых» автомобилей, между которых известнее только Ionic, Kia Soul и ix35 на водородном топливе. Смелое заявление, даже несмотря на то, что не все 38 моделей выйдут под брендом Hyundai, и часть из них будут собирать на заводах Kia, входящих в Hyundai Motor Group, информирует news.eizvestia.com.

В первые 9 месяцев этого года Hyundai продала 186 тысяч электромобилей, но этого все равно мало для того, чтобы обогнать конкурентов. К примеру, Volkswagen планирует полностью отказаться от ДВС к 2030 году. General Motors заявила, что разрабатывает электрическую версию 20 своих моделей, которые должны появиться на рынке к 2020. В том же направлении движутся Renault, BMW и Daimler.

По мнению экспертов, сейчас Hyundai отстает от своих прямых конкурентов по электрификации приблизительно на три года, но если компании удастся реализовать свой план, она неожиданно для всех выбьется в лидеры, сообщает Bloomberg.

Еще одно громкое обещание дала Hyundai в начале декабря — построить самую мощную литий-ионную батарею, превзойдя ту, что установила Tesla в Австралии. Она будет мощностью 150 МВт, на 50% больше, чем у Илона Маска. Батарея должна быть готова в начале 2018, а установят ее в Южной Корее, в городе Ульсан.

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